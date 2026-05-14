眼药水开封1年、未过期还可用？药剂师警告只限未开封｜附3类药物使用期限

不少人家中总会常备些眼药水或药膏「看门口」，这些眼药水药膏外观看似没变，也未过盒上标示的有效期，但已开封一年之久，究竟还能不能用？有药剂师指出，即使仍在效期内，一旦开封超过一年，也绝对不要使用。

开封前后大不同 有效期不等于使用期

日媒报道，药剂师真部真澄解释，药品包装上标注的「有效期限」或「保存期限」，是针对「未开封」且依照指示保存（例如避开阳光直射、存放于阴凉处）的状态。一旦药品被打开，便会接触空气中的氧气、水分与细菌，从开封那一刻起，包装上的期限便不再适用。

她指出，药物和食物一样，保质期至关重要。一边担心一边使用来路不明的药，对健康反而不好。用来治病的药若令病情恶化，便适得其反。「因此，过期的药最好在大扫除时一次全部丢弃。」

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眼药水/软管药膏/医院诊药膏 开封后建议使用期限

真部真澄按不同剂型提供大致标准：

1. 眼药水

即使含有防腐剂，眼药水仍极易滋生细菌，开封后最多可用一个月。使用已开封超过一个月的旧眼药水，可能导致角膜炎或眼部感染。每次使用前应留意开封日期，并在瓶身标记开封日。

2. 软管状药膏：

由于手指直接接触管口，容易将细菌带入管内。药膏成分一旦变质或氧化，涂抹后不但无效，甚至可能令皮肤炎恶化，开封后建议半年至一年内用完。

3. 医院诊所开的药膏：

此类软膏在混合调配时已接触空气，变质风险更高，故建议尽快用完，开封后1至2个月内使用。

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妥善保存药品 牢记2个要点

许多人习惯将药物从药袋或包装盒中取出，只保留内药（如铝箔、药瓶），但这样日后便无法辨识药名、用途与开封日期。真部真澄建议，处方药的药袋应保留至药物吃完为止；市售成药则应将印有保存期限的包装盒与药品一同存放。

每年大扫除时，应检查药箱，凡已开封超过建议期限、或未开封但已过有效期的药品，均应妥善丢弃。切勿因外观无异状而继续使用。

资料来源：otonanswer

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