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碗碟不油只用清水洗？研究实测残留活菌量达8000 使用过的百洁布如何避免滋生细菌？

食用安全
更新时间：11:00 2026-05-19 HKT
发布时间：11:00 2026-05-19 HKT

洗碗时碗碟不油，贪方便只用清水加百洁布洗刷？一项研究指出，若单用清水洗碗，过水后仍会残留高达8000个活菌。到底日常使用过的百洁布需要如何处理才能有效避免滋生细菌？

碗碟不油只用清水洗？研究实测碗碟残留活菌量达8000

根据日媒《grape》报道，FCG综合研究所进行了一项洗碗实测，研究人员将约1亿个金黄色葡萄球菌及肉类萃取物，沾满于一块全新的百洁布上，模拟日常受污染的状态，然后测试不同清洗方式下，餐具上残留的细菌数量。

碗碟不油只用清水洗？ 研究实测碗碟残留活菌量！
碗碟不油只用清水洗？ 研究实测碗碟残留活菌量！

研究有何发现？

研究人员设定的清洗条件为：用受污染的百洁布将整个培养皿擦洗10次，然后在流水下（水温约23℃）冲洗10秒钟。若使用洗洁精，则会将约2.5克洗洁精直接涂抹在百洁布上。测试结果如下（CFU为细菌数量单位）：

1.只用清水洗（没有洗洁精）：

清洗前（CFU）：77,000
清洗后（CFU）：8,000

2.具有抗菌特性的洗洁精 A：

清洗前（CFU）：390,000
清洗后（CFU）：0

3.使用没有标注抗菌洗洁精B：

清洗前（CFU）：130,000
清洗后（CFU）：0

研究所警告，这证明了如果百洁布本身带有细菌，单用清水洗会污染餐具。洗碗时都必须使用洗洁精，并在流水下彻底冲洗干净，才能有效洗走细菌。

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使用过的百洁布如何避免滋生细菌？

研究所提醒，每次百洁布使用后必须做齐以下保养步骤，防止百洁布沦为恶菌温床：

  • 清洗完毕后，务必将百洁布彻底拧干，去除多余水分，然后悬挂起来晾干。若遇上晴天，建议将其放在太阳下晾晒，阳光中的紫外线具有极佳的天然杀菌作用。
  • 清洗处理过生肉的砧板和刀具时，必须格外小心。生肉含有大量可能导致食物中毒的致病菌，这些细菌极易转移到百洁布上。清洗这类用具后，除了用流水彻底冲洗及完全晾干百洁布外，亦强烈建议使用含氯漂白剂浸泡清洗。
  • 市面上标榜消毒除菌的洗洁精功效各有不同，未必能消除所有种类的细菌。
  • 当发现厨房百洁布明显变脏或发出异味时，请尽快更换全新的一块。

资料来源：《grape》

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