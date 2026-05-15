洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑

毛巾洗完依然有难闻噏味，甚至浮现一点点黑斑？有专家教用1神物浸泡毛巾，最快半小时就能将黑斑连根拔起，令发霉毛巾白净如新。

洗完毛巾仍有噏味/黑点 专家教加1神物浸泡

根据日媒《grape》报道，毛巾洗完后依然有阵难闻的噏味，甚至表面出现一点点黑斑，这很可能是黑霉作怪。黑霉菌极易在潮湿肮脏的环境中滋生，有时候甚至会从肮脏的洗衣机转移到毛巾上。黑霉菌是透过其菌丝嵌入毛巾纤维中生长，因此单靠放入洗衣机作一般清洗，根本无法将其彻底去除。不过，亦毋须急着将长黑点的毛巾掉弃，只要掌握正确的保养技巧，就能将黑霉菌连根拔起。日本家务网Kajitaku (カジタク) 有专家指出，对付毛巾上的顽固黑霉，最有效的方法是将其浸泡在氧系漂白剂。

毛巾除霉清洗步骤

氧系漂白剂主要分为液体和粉末两种：

液体漂白剂： 通常用于一般衣物洗涤，好处是不会令彩色或有图案的布料褪色。

通常用于一般衣物洗涤，好处是不会令彩色或有图案的布料褪色。 粉末漂白剂：其消毒和漂白能力比液体更强，若果白色毛巾发霉情况严重，强烈建议使用粉末状的氧系漂白粉。

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毛巾除霉清洗步骤：

准备一个脸盆或水桶，倒入40至50°C的水。 按照产品包装上的说明，将适量的氧系漂白剂溶解于水中。 将发霉的毛巾完全浸泡于水中约30分钟至1小时，然后如常放入洗衣机清洗。 若浸泡30分钟后发现黑霉仍未消失，可每次延长浸泡时间30分钟，并定时检查进度。 黑霉完全去除后，先用清水冲洗毛巾数次，再放入洗衣机清洗，最后晾干即可。

专家提醒，上述的浸泡除霉法适用于黑霉附著较轻微的情况。然而，如果霉菌已经深入纤维内部，就难以彻底清除。如果发现无论清洗多少次，毛巾上的黑点都无法去除，最好更换一条新毛巾。

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推介选购2种材质的毛巾 避免新毛巾沦为霉菌温床

为防止新买的毛巾再次沦为霉菌温床，专家建议在选购时可留意毛巾的材质：

超细纤维毛巾： 这类毛巾具备极佳的速干特性，由于它们保持湿润的时间极短，能有效避免形成适合霉菌滋生的潮湿环境。

这类毛巾具备极佳的速干特性，由于它们保持湿润的时间极短，能有效避免形成适合霉菌滋生的潮湿环境。 竹纤维毛巾：相比起传统的棉质毛巾，竹纤维毛巾具有更高的天然抗菌性能，而且吸湿排汗能力更佳，是不错的防霉选择。

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