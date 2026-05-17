棕色睫毛膏推介｜日本《LDK》评测23款人气产品 4款获A级 防晕染打造浓密纤长美睫！

棕色睫毛膏能打造柔和淡雅的妆容。日本《LDK》测试市面23款棕色睫毛膏，当中包括「Maybelline New York」、「JUDYDOLL」、「FASIO」等热门品牌，全面对比各款产品的妆效、防晕染性和使用感受，最终有4款产品获A级。

日本《LDK》评测23款棕色睫毛膏 7款获A级

《LDK》公布23款棕色睫毛膏的测试结果，其中3大评分标准如下：

妆效 ：发型师兼化妆师 NANA 将每款产品涂抹在测试对象的睫毛上，并检查产品的易用性、时尚感以及产品是否达到了其宣传的效果。

：发型师兼化妆师 NANA 将每款产品涂抹在测试对象的睫毛上，并检查产品的易用性、时尚感以及产品是否达到了其宣传的效果。 防晕染性 ：将眼药水滴在涂抹了睫毛膏的假睫毛上，然后将假睫毛夹在两张纸之间，并施加均匀的压力摩擦，透过观察颜色转移到纸上的程度来评估睫毛膏的防晕染性。

：将眼药水滴在涂抹了睫毛膏的假睫毛上，然后将假睫毛夹在两张纸之间，并施加均匀的压力摩擦，透过观察颜色转移到纸上的程度来评估睫毛膏的防晕染性。 使用感受：发型师兼化妆师 NANA 和几位测试对象评估了睫毛膏的整体易用性，包括使用刷头和梳子涂抹的便利性以及手柄的握感。

LDK实测：7款A级棕色睫毛膏使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测棕色睫毛膏完整名单：

B级（3.08分）：MIRIMU Separate Mascara / Clear Brown（日圆¥990，约HK$49）

B级（3.42分）：Ilm AI Mascara/02 Chocolate Brown（日圆¥1590，约HK$79）

B级（3.42分）：Avance 分离式刷头 Mode Brown（日圆¥1090，约HK$54）

B级（3.63分）：ETVOS Nuance Color Multi Mascara / Basic Brown（日圆¥2970，约HK$148）

B级（3.67分）：LUMIURGLAS Skill-less Eyelash Chestnut Brown（日圆¥1715，约HK$85）

B级（3.67分）：Pmel うそつきマスカラ/透け感ブラウン（日圆¥1097，约HK$55）

B级（3.71分）：TIRTIR Skinny Curl Up Mascara 03 GINGER BROWN（日圆¥924，约HK$46）

B级（3.75分）：Snidel Beauty カール ロック マスカラ/04 Cinnamon Tea（日圆¥3300，约HK$164）

B级（3.88分）：3650 マスカラ フィルム ロング 棕色（日圆¥1650，约HK$82）

B级（4.00分）：Attenir ロングストレッチ マスカラ 32 柔棕色（日圆¥1650，约HK$82）

A级（4.13分）：Majolica Majorca 孔雀长睫毛增长器/BR666 皇后琥珀棕色（日圆¥1262，约HK$63）

A级（4.13分）：FASIO 超强防水睫毛膏（卷翘型）/ 02 棕色（日圆¥1280，约HK$64）

A级（4.25分）：Wonjungyo ヌードアイラッシュ/02 浅棕色（日圆¥1430，约HK$71）

A级（4.63分）：BLEND BERRY Cheer Me Curl & Keep Mascara WP/002 Merry Brown（日圆¥1540，约HK$77）

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《LDK》评测冠军棕色睫毛膏有何优点？

在各款产品中，「MIRIMU Separate Mascara / Clear Brown」在棕色睫毛膏中获得最后一名。这款产品宣称能打造「时尚、自然、根根分明的睫毛」。它质地浓稠，能增加睫毛的浓稠密度，让眼妆更加精致。然而，它却让睫毛变得厚重，没有达到广告宣传自然根根分明的效果。此外，这款睫毛膏很容易沾染到白纸上，防晕染效果极差，但也有一些用户对使用体验给予了正面评价，并表示睫毛的卷翘效果让人非常惊喜。

「BLEND BERRY Cheer Me Curl & Keep Mascara WP/002 Merry Brown」在棕色睫毛膏中排名第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，正如广告宣传的那样，这款睫毛膏显色度极佳，妆效自然。涂抹后能打造出宛若天生的纤长美睫，让双眸焕发光泽，呈现自然动人的妆容。即使稍加用力揉搓，也几乎不会沾染到白纸上，展现出卓越的防晕染性能。这款睫毛膏特别适合喜欢自然裸妆的人士，也适合日常通勤妆容。

LDK评测红棕色睫毛膏完整名单：

C级（1,79分）：アイメッコ インパクトボリューム＆カールマスカラ/ブラウン（日圆¥498，约HK$25）

B级（3.25分）：Kirei Factory Mirror Lash Mascara / 03 London Tan（日圆¥450，约HK$22）

B级（3.38分）：JUDYDOLL ６°コイルマスカラ 极细タイプ/#02 スリムブラウン（日圆¥1430，约HK$71）

B级（3.83分）：Brilliage ラッシュデザイナー・ビルドアップマスカラ ボリュームロング/バーガンディウッド（日圆¥4070，约HK$202）

B级（3.96分）：Omeme 分层睫毛膏/玫瑰棕色（日圆¥4290，约HK$213）

B级（3.96分）：MilleFee 金属刷睫毛膏/03粉棕色（日圆¥1000，约HK$50）

A级（4.04分）：Visee Detail Fit 睫毛膏/02玫瑰棕色（日圆¥1479，约HK$73）

A级（4.04分）：Paul & Joe Rush Impact/03 Red Brown（日圆¥3300，约HK$164）

A级（4.38分）：Maybelline New York Sky High/08 Evening Mauve Brown（日圆¥1420，约HK$71）

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《LDK》评测冠军红棕色睫毛膏有何优点？

在各款产品中，「アイメッコ インパクトボリューム＆カールマスカラ/ブラウン」在红棕色睫毛膏中获得最后一名，《LDK》测试员指，这款产品声称只需一支刷子就能打造四种不同的睫毛效果——浓密、卷翘、纤长。然而，其独特的刷头设计（刷头另一端带有梳子）却招致了多位测试者的抱怨，例如“整体太浓密，难以判断距离”、“睫毛膏会沾到下睫毛上”以及“刷头无法贴合睫毛根部，导致涂抹不均匀。实际使用中，这款产品未能达到其宣称的效果，干燥结块的妆效也影响了其评分。在防晕染测试中，观察到明显的掉色现象，显示其持久性不佳。整体而言，这款产品仅获得C级评分，在所有测试项目中均低于平均值。

「Maybelline New York Sky High/08 Evening Mauve Brown」在红棕色睫毛膏中排名第1位。测试员指，在防晕染测试中，这款睫毛膏展现了其卓越的防水性能，即使滴眼药水并用力揉搓后，也几乎不会在白纸上留下任何痕迹。此外，其独特的 Sky Lift Brush 刷头，融合了刷子和梳子的优点，使用起来非常方便。专业人士盛赞，无需梳子即可完美根根分明地梳理睫毛。测试者也对其纤长的效果赞不绝口。这款睫毛膏能打造丰盈、浓密、光泽亮丽的纤长美睫。其微妙的粉棕色调，营造出浓密却不显突兀的妆效，也为其赢得了极高的评价。

资料来源：日本《LDK》

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