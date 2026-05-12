网红踢爆内地连锁烤肉店涉「造假」肉粒质地松散 营养师教1招分辨合成肉/注脂肉

随著深港两地交通便利，北上深圳及邻近城市饮食消费已成为港人生活常态。近日，内地连锁自助烤肉品牌「安壮壮」宣称全店供应「原切肉」，并悬红一百万元人民币承诺「若发现合成肉即奖」，却遭到网络博主实测踢爆，指其名不副实。

抖音网红实测烤肉店肉类有古怪？

连锁烤肉店「安壮壮」主打每位78元人民币的自助餐，其创始人曾多次公开承诺，店内所有肉类均为原切，甚至立下「发现合成肉奖励一百万」的重誓。抖音博主「真探朱圆章」接获粉丝举报后前往实测，却在随机检查的6款热门肉类中，发现有4款疑似为添加了保水剂的合成肉，更有店员私下承认部分肉类「算不上原切」。博主在影片中详尽记录了各类食材的品质情况：

黑椒肥牛： 烤制后完全不缩水，虽层次分明但质感异常鲜嫩且缺乏牛肉味，推测加入了大量保水剂。

牛肉粒： 质地松散，一拿即碎，疑似由碎肉压制而成。博主指出，手触后残留白色粉末，烤后呈现蜂窝状，与品牌宣称的「安格斯」品质严重不符。

雪花牛肉及羊肉： 被指疑似为合成肉，其中羊肉卷出现明显的孔洞且膻味极重，推测同样添加了保水剂以增加重量与口感。

对质无果转交当局处理 拍摄受阻未能当面交锋

面对博主提出的「百万奖金」挑战，并提议将奖金捐予慈善基金，店方职员仅以「店长不在」等理由推诿。双方沟通无效后，博主随即向内地市场监管部门举报该店涉嫌虚假宣传及以次充好，当局已正式备案查处。

博主随后进行第二次探店，发现店内供应的肉类大多填充脂肪，再次质疑其合成性质。拍摄期间，博主多次遭到职员阻止，虽然他强调拍摄权利属个人自由，并愿意与负责人直接对话，惟最终仍未能与品牌负责人当面质询。

内地连锁自助烤肉品牌「安壮壮」宣称全店供应「原切肉」，并悬红一百万元人民币承诺「若发现合成肉即奖」 (抖音@真探朱圆章)

连锁烤肉店「安壮壮」主打每位78元人民币的自助餐 (抖音@真探朱圆章) 连锁烤肉店「安壮壮」主打每位78元人民币的自助餐 (抖音@真探朱圆章)

资料来源：真探朱圆章

小心误买假牛扒猪扒 合成肉/注脂肉成分大解构

1. 甚么是合成肉？

营养师高敏敏在其Facebook专页发文指，市面上常见的牛扒、和牛、猪扒等也有可能是合成肉制成，若进食未熟透的合成肉，可能会导致食物中毒。

合成肉是指用「黏著剂」把经济价值低的碎肉黏起，并压紧冷冻，制成肉扒的形状，然后以廉价出售。黏著剂主要由以下食品添加剂所制成：

盐与磷酸盐类

蛋白质酵素类

淀粉

食品添加剂有何作用？食安中心指，食品添加剂大多用于保持食物品质，常见用法如下：

2. 甚么是注脂肉？牛肉最常出现注脂肉？

高敏敏指，注脂肉则是指将脂肪注射在瘦肉中，以提高肉类口感及卖相，牛肉就是最常见的注脂肉。如果进食未熟透的注脂肉，可能会导致肠胃不适、神经退化、加速机能老化，甚至增加肝肾负担。

如果误吃未熟透的肉类可引致食物中毒，据衞生署资料，中毒常见症状如下：

1招分辨真假肉类 天然肉/合成肉/注脂肉

营养师高敏敏指，要分辨天然肉、合成肉和注脂肉，最简单的方法就是观察其特征和成分，其中有1个方法可直接区分肉类是否天然。

天然肉

特征：可以用汤匙刮出血水

成分：100%天然肉类

合成肉

特征：每片肉类的大小和外型相当一致

成分：牛局胛肉、品质改良剂、乳清蛋白、焦磷酸钠、抗氧化剂、卡拉胶（鹿角菜胶）、牛肉精粉、大骨粉等

注脂肉

特征：油花呈蜘蛛网状，均匀但不自然；可以用汤匙刮出油脂

成分：牛肉、牛脂、葡萄糖、营黄添加剂、盐、黏稠剂、酵母萃取物、乳清蛋白水解物、洋菜、品质改剂、抗氧化剂、调味剂、水果酵素粉

内容获「高敏敏 营养师」授权转载

处理生肉时切勿用水清洗，否则可能引致食物中毒。美国疾控中心曾列出10大错误煮食习惯，当中包括清洗生肉：

除了要彻底煮熟，解冻肉类也要小心。肾脏科医生江守山曾指出，用错方法存放或解冻肉类，可令细菌数量增加10倍。他并呼吁大众切勿使用错误做法，并教3招安全解冻食物。

延伸阅读：食品添加剂可致敏 食安中心教5招防过敏

虽然食品添加剂本身毒性很低，但长期摄取仍会产生健康问题。本港食安中心表示，各种食品添加剂的成分有所不同，因此对某些化学物过敏的人士应尽量避免摄取。要预防摄取食品添加剂后引致不适的症状，要留意以下5大贴士：