食物放雪柜仍发霉？1款厨房神物即变天然吸湿除臭剂 加2物蔬果保鲜期大增

食物放入雪柜就万无一失？若发现蔬果依然发霉变坏，随时是雪柜湿气过重！有专家指出，只要善用厨房的1款平价神物，便能瞬间变成天然吸湿除臭剂。若再配搭2物，更能大幅延长食物保鲜期。

1款厨房神物即变天然吸湿除臭剂 加2物蔬果保鲜期大增

许多人习惯将买回来的蔬菜水果或没吃完的食物，放到雪柜保存。不过，有些食物明明放了入雪柜，却依然极速发霉变坏？根据台湾南投县集集镇卫生所的资料指出，在正常情况下，雪柜冷藏格的平均温度应控制在5℃左右（7℃以下）；而冰格则应维持在-18℃以下，才能有效达到保鲜目的。此外，雪柜底部的蔬果格虽然需要一定的湿度来保持蔬果水分，但如果整个冷藏层的湿气过重，反而会极速滋生细菌，加速食物腐烂变质。雪柜内水分过多的原因有很多，例如放入会产生水分的食物、天气太热、频繁开关雪柜门，甚至只是雪柜门边的防漏胶条老化关不紧，都会令雪柜内的湿度直线上升。

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既然湿气是食物变坏的元凶，有甚么低成本的方法可以解决？《The Daily Meal》分享了一个厨房里平价的海绵，除了用来洗碗，竟然是雪柜的吸湿保鲜神器。专家解释，绿叶蔬菜、根茎类蔬菜、苹果和梨等食物，虽然适合存放在雪柜的蔬果格中低温保存，但过多的水分会加速它们腐烂。只要在雪柜里放一块干爽的海绵，就能有效吸收空气中多余的水分，保持雪柜内部干爽，减少浪费。专家指出，雪柜中使用海绵的方法如下：

雪柜使用海绵方法

雪柜使用海绵方法：

可以用剪刀将一块干净的干海绵剪成两半，直接与蔬果一起放在蔬果格内，或者放在雪柜任何一层的层架上。这能有效控制雪柜湿度，让蔬菜水果长时间保持新鲜。

用剪刀在海绵的侧面𠝹一个小切口，然后倒入少许食盐。盐本身具有极佳的吸水特性，与海绵结合后，能更快速地抽干雪柜内的湿气。

如果雪柜经常散发难闻的饭菜异味，可以在海绵上撒上一些梳打粉，同时控制湿度兼消除雪柜异味，令蔬果保鲜期大增之余，雪柜亦能保持清新。

虽然海绵吸湿极有效，但专家提醒，放在雪柜内的海绵很容易滋生数以百万计的细菌，久而久之更会产生异味。为避免适得其反，强烈建议每隔几日就必须更换一次海绵。大家毋须直接扔掉，只需用热水及洗洁精彻底清洗干净，晾干后即可循环再用。

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6种食物不宜放雪柜 薯仔冷藏恐致癌？

除了将干海绵放雪柜吸湿除臭外，亦要认清甚么食物可以放入雪柜。营养师桑格维（Jhanvi Sanghvi）在其instagram指，并非所有食物都适合放入雪柜保鲜，以下6种常见食材一旦冷藏，会引发多种健康风险，必须多加留意：

洋葱：洋葱上多余的水分会为真菌孢子提供完美的生长温床。若不慎进食经冷藏而变质的洋葱，可能会引发呕吐、胃痉挛及腹泻等症状。建议洋葱应储存在阴凉、干燥且黑暗的地方。 大蒜：将大蒜放入雪柜冷藏，会刺激其提早发芽。在湿冷的环境下，蒜头不但会极速滋生霉菌，口感亦会变差，味道甚至会发苦。 薯仔：在低温环境下，薯仔内的淀粉会加速转化为糖分，令口感变得粗糙。最危险的是，当这些冷藏过的薯仔再经过高温烹调时，极容易产生有害物质「丙烯酰胺」，大大增加致癌风险。 香蕉：若放置于低温环境，会彻底破坏其自然熟成的过程。冷空气会令香蕉外皮迅速变成棕黑色，果肉质感亦会变成糊状。 生姜：将生姜放进雪柜，会失去原有的新鲜度与风味，也会变得极难用于烹饪。 煮熟的饭：若在冷藏前没有将熟饭适当冷却，会极易令饭粒滋生蜡样芽孢杆菌等细菌。这类细菌会产生毒素，随时引发严重的食物中毒。

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