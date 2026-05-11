老人家抗拒用微波炉 有幅射 =「易致癌」？营养师拆解2大迷思

近日有「连登仔」发文提出一个煮食迷思「点解老人家咁抗拒用微波炉？」，指出「屋企本身有微波炉但老人家下下宁愿用蒸，佢10分钟先整得热野食，我用微波炉30秒已经搞掂」，惹来不少网民留言热议，直言「废老思维」，详情即看下文！

长者对微波炉疑虑：辐射 ＝ 致癌?

网民在网上平台以「点解老人家咁抗拒用微波炉？」为题发文，拆解长者不用微波炉原因！文中提到，对于有「连登仔」的迷思，引来网民热议，有人认为「辐射，食得多个胃会俾D（啲） 微波整熟埋，生CANCER（癌症），废老思维系咁上下」。这反映了部分长者仍抱持旧有观念，对微波炉的运作原理存有恐惧。

除了健康忧虑，亦有网民从食物品质的角度出发，「理性啲讲，微波有时啲嘢食干啲，除此之外我睇唔到有咩缺点」；「叮嘢食真系干d（啲）无咁好食」。显然，微波加热容易导致水分流失，这成为了不少人宁愿耗时「隔水蒸」的主因。

有人估计「或者啲老人家年纪大钟意食热嘢。嫌弃微波炉嘅时间太短。食两啖就即刻冻晒。所以佢咪钟意用水蒸啰」，认为蒸煮能让热力更均匀持久。不过，随即有网友反驳「蒸到100度嘅食物冷却速度快过叮到100度嘅食物？」，认为降温速度与加热方式并无直接关联，双方就此展开激烈争论。

微波炉操作原理

食物安全中心亦解释微波炉现已十分普及，大部分家庭和食肆都有微波炉。微波炉的操作原理是利用微波辐射穿过食物。食物接触到微波时，所吸收的能量会导致极性分子（例如水分子）和离子合成物（例如已溶解的盐分）旋转／振动，从而产生热能杀死食源性病原体。相比煎炸或以焗炉烤焗这两种烹调方法，微波煮食的温度较低(通常不会超过摄氏100度)，有助减少可能致癌的物质产生。

不过，由于微波的穿透度低，只能快速加热食物的外层，其余部分主要透过滚烫的外层所传导的热能烹煮，故此微波未必适宜用来烹煮酿入其他食材的家禽和大块肉类，因为这些食物的中央部分未必达到可杀死有害细菌所需的温度。

常用微波炉加热食物易致癌？ 营养师拆解迷思

营养师刘雅惠曾在其facebook专页发文指，许多人担心将食物放入微波炉加热后，食物的营养价值会减少甚至致癌，但她表示不必过于担心，原因如下：



迷思1. 使用微波炉加热食物，会降低营养价值吗？

刘雅惠表示，比起用电锅蒸煮、白烚（水煮）等烹调方式，用微波炉加热食物可以更好地保留食物的营养价值。至于用烚、蒸的方式，也容易导致维他命B群和维他命C流失。

她解释，因为用烚、蒸的方式加热，时间会较长，导致营养素较容易流失。不过，用微波炉加热的时间则较短，可以减少营养素的破坏，避免碳水化合物、蛋白质和脂肪等成分流失，并可保留更多的植物化素及微量元素。

迷思2. 使用微波炉加热食物，会增加致癌风险吗？忽略一事更损健康？

刘雅惠指出，与其担心微波炉产生的辐射，我们更应该关注的是，正在用微波炉加热甚么食物。她提醒，若经常食用高盐、高碳水化合物和低纤维的的微波食品，可能会导致营养不良，对健康产生负面影响。

资料及图片来源：LIHKG、AI生成图片

佳食用时间/翻热次数