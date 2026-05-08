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内地女拆开枕头套 惊见「虫虫大本营」1款式极易招惹虫蚁 附5大正确清洗方法

食用安全
更新时间：17:00 2026-05-08 HKT
发布时间：17:00 2026-05-08 HKT

香港天气潮湿闷热，床上用品的清洁绝对不容忽视。若睡觉时发现枕头传出诡异的「沙沙声」，务必提高警觉。曾有使用者拆开荞麦枕后，惊见内胆藏有过百甚至上千只黑色小虫，画面骇人，引起大批网民关注并自发检查家中枕头衞生。此外，更有专家针对5类常见枕芯进行含菌量测试，发现荞麦枕的含菌量居冠，极易滋生细菌与昆虫。

内地女拆开枕头套 惊见「虫虫大本营」

不少市民追求健康，偏好使用天然材质的荞麦枕，但若保养不善，极易招惹虫患。内地媒体报道，一名女子表示睡觉时频频听到枕头传出「沙沙声」，翻身时声音尤为明显。

她随后拆开枕头检查，拉开拉链即有小虫飞出，更抖出过百只黑色小虫。进一步拆开枕头内胆后，发现内部密密麻麻布满昆虫，数量估计达上千只。受害者表示：「原本以为只有几十只，没想到数量如此惊人，枕头底部更有大量碎屑，相信是内胆已被昆虫啃食所致。」

该名女子补充，枕头内胆由荞麦皮及小米壳制成，虽然平时有定时晾晒，但仍未能避免虫患。事件曝光后引起热议，不少网民大惊失色，纷纷表示要立即检查家中的枕头衞生，担心自己亦与虫同眠。北京农学院动物科学技术学院曾进行实验，对比枕芯含菌量。测试结果显示，植物填充枕芯（包括荞麦皮、决明子等) 的含菌量居首，而羽绒枕则被评为最洁净的款式。

内地媒体报道，一名女子表示睡觉时频频听到枕头传出「沙沙声」，翻身时声音尤为明显。（图片取自：微博图片）
内地媒体报道，一名女子表示睡觉时频频听到枕头传出「沙沙声」，翻身时声音尤为明显。（图片取自：微博图片）

延伸阅读即学5种枕芯清洗方法 枕芯需要多久更换1次？

 

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