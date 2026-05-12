蜜粉推介｜日本《LDK》评测12款人气产品 4款获A级 可均匀肤色/持久不脱妆！

随著年龄增长，肌肤问题也会增加，具有修饰功效的蜜粉可以遮盖泛红和毛孔，打造自然美肌。日本《LDK》测试市面12款蜜粉，当中包括「ettusais」、「Excel」「雪肌精」等热门品牌，全面对比各款产品的妆效、持妆度和使用感受，最终有4款产品获A级。

日本《LDK》评测12款蜜粉 4款获A级

《LDK》公布12款蜜粉的测试结果，其中3大评分标准如下：

妆效 ：使用遮瑕力较低的妆前乳，由专业人士评估其毛孔遮瑕力、肤色修正力、粉感以及整体妆效。

：使用遮瑕力较低的妆前乳，由专业人士评估其毛孔遮瑕力、肤色修正力、粉感以及整体妆效。 持妆度 ：将一款易卡粉的粉底涂抹于模拟皮肤上，并叠加散粉。喷洒模拟皮脂，并施加蒸汽，以测试粉底的脱妆效果。

：将一款易卡粉的粉底涂抹于模拟皮肤上，并叠加散粉。喷洒模拟皮脂，并施加蒸汽，以测试粉底的脱妆效果。 使用感受：由多位评测员和一位专业人士共同测试粉盒、粉扑和粉刷的易用性。同时评估了散粉的上妆便捷性。

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LDK实测：12款蜜粉使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测蜜粉完整名单：

第11位 C级（3.13分）：Naturaglace Loose Powder Radiant Moist（日圆¥4295，约HK$212）

第10位 B级（3.29分）：ONLY MINERALS 薬用レスキューフェイスパウダー/01（日圆¥3960，约HK$195）

第9位 B级（3.38分）：Kissme Heroine Make Loose powder （日圆¥1950，约HK$96）

第8位 B级（3.42分）：Excel 特浓精华粉/EX02 （日圆¥1799，约HK$89）

第6位 B级（3.67分）：ByUR セラムフィット ルース フェイスパウダー/02（日圆¥1760，约HK$87）

第6位 B级（3.67分）：OSAJI ニュアンスリフレクションパウダー N（日圆¥4180，约HK$206）

第5位 B级（3.75分）：Attenir ミラーフィニッシュパウダー/ベージュ（日圆¥2355，约HK$116）

第4位 B级（3.79分）：Maquillage Essence Glow Keep Powder Sheer Ivory（日圆¥3058，约HK$151）

第3位 A级（4.08分）：ettusais Skincare Powder (pressed) Sheer Beige（日圆¥2490，约HK$123）

第2位 A级（4.13分）：雪肌精 BLUE ハーモナイズ マイヴェールパウダー Ⅱ（日圆¥5720，约HK$282）

第1位 A级（4.25分）：&be Medicated UV Presses Clear Powder（日圆¥2420，约HK$119）

Best Buy A级（4.71分）：Orbis プレストパウダー/ナチュラル（日圆¥2438，约HK$120）

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《LDK》评测冠军蜜粉有何优点？

在各款产品中，「Naturaglace Loose Powder Radiant Moist」获得最后一名，《LDK》测试员指，「Naturaglace Loose Powder Radiant Moist」的银色珠光能增添光泽，但有时会使肤色显得暗沉，亦无法有效改善肤色不均。

「Orbis プレストパウダー/ナチュラル」排名第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，粉底液开始脱落时会变成光滑无毛孔的肌肤。

资料来源：日本杂志《LDK》

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