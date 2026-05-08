烚蛋要用一大煲水？日本爆红悭水省时法：平底锅煮蛋只需1cm水+4分钟蒸焗

煮烚蛋/水煮蛋一定要用一大煲水？非也！日本农林水产省曾分享一段「省时！不用水煮的煮蛋方法」的影片，成为日本社交媒体的热话。到底这个水煮蛋秘诀是甚么？

省时悭水煮蛋法 1厘米水量已够？蒸焗4分钟即成？

日本农林水产省在官方YouTube专页上分享省时又悭水的煮蛋秘诀，只需准备一个平底锅，步骤超简单，家家户户都能轻松做到。

日本爆红煮蛋法

第1步：平底锅内放入所需的鸡蛋数量（多少只都可以），然后注入清水，水量约为1厘米高，仅仅盖过锅底便足够。由于水量少，加热后水很快便沸腾，比传统用「一大煲水煮」的方法节省不少时间。

第2步：盖上锅盖，开中火加热。水滚后，让鸡蛋在锅内「蒸煮」4分钟，水蒸气会让鸡蛋均匀受热。

第3步：关火后，不要打开锅盖，继续静置5分钟。可以用计时器辅助，确保时间准确。

第4步：静置完毕后，将鸡蛋放入冷水中降温，便大功告成。

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轻松剥壳小技巧 冷藏蛋同样适用

想剥壳更顺畅？日本农林水产省的职员指出，可用汤匙轻轻敲击蛋壳表面，让蛋壳产生裂纹，蛋壳便很容易剥离。职员更提大家，这个「省时悭水煮蛋法」还有一个好处：即使鸡蛋是刚从雪柜拿出来的，亦无需回温，直接下锅即可。而且在加热过程中不用翻动鸡蛋，非常方便。

鸡种决定蛋壳啡色定白色

水产省的职员提及，很多人好奇：啡壳蛋和白壳蛋有什么分别？其实，蛋壳颜色并非代表营养价值不同，而是取决于鸡的品种。

鸡蛋颜色与鸡的品种直接相关，而鸡蛋的颜色仅为遗传特征，不影响内部营养：

羽毛纯白的鸡产白蛋

羽毛呈红色或棕色的母鸡则产啡色蛋

【同场加映】啡鸡蛋、白鸡蛋有何分别？

啡鸡蛋、白鸡蛋营养无分别

无论啡蛋白蛋，其蛋白质、维生素及矿物质含量均完全相同，无论选择哪种颜色，每只鸡蛋均提供以下营养素：

完全蛋白质（约6克/只） 维他命A、D、E、K 胆碱（助脑部健康） 抗氧化剂（如叶黄素） 健康脂肪

这些营养素能够带来许多益处，包括增强能量与饱足感、帮助调节情绪、维持肌肉功能、及减轻身体发炎。

资料来源：日本农林水产省、Prevention

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