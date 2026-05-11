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苹果放入雪柜大错特错？漏做1步恐导致全层蔬菜腐烂？即学1招保存法更甜/新鲜

食用安全
更新时间：08:00 2026-05-11 HKT
发布时间：08:00 2026-05-11 HKT

不少人买苹果回家习惯直接放入雪柜，但有日本专家指出，苹果保存时漏做1步，随时连全层蔬菜极速腐烂。想苹果长放依然爽脆清甜，专家也教1招保鲜法，简单锁住鲜甜。

苹果放入雪柜大错特错？漏做1步恐导致全层蔬菜腐烂？

根据《Yahoo! JAPAN》报道，日本食品技术管理专家Papuchan（ぱぷちゃん）指出，雪柜蔬果格虽然湿度较高，似乎是存放蔬果的理想地方，但对于苹果而言，却会带来反效果，加速其腐坏及流失风味。

苹果的最佳储存温度/1招保存法更甜/新鲜
苹果的最佳储存温度/1招保存法更甜/新鲜

Papuchan解释，这与苹果的最佳储存温度息息相关：

  • 苹果最佳储存温度：约为0℃至5℃。
  • 雪柜「冷藏格（上层）」温度：通常介乎 2℃ 至 6℃。
  • 雪柜「蔬果格（下层）」温度：通常介乎 3℃ 至 8℃。

从数据可见，蔬果格的温度对苹果来说有点高。若将苹果长期放置在温度较高的蔬果格，会导致苹果口感变得不爽脆、甜味和香气大幅减弱，并极速失去新鲜度。因此，苹果应该存放在温度较低的冷藏格（即雪柜上中层）才最保鲜。

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除了放错格，Papuchan警告，把未经包装的苹果直接放入雪柜是绝对不允许的，背后有两大原因：

  • 雪柜冷藏格的环境非常干燥，若没有包装保护，苹果的水分会迅速流失，导致果皮起皱、果肉质地变干。
  • 苹果会释放大量乙烯气体，若让它与其他蔬果一起存放，乙烯气体会加速其他蔬菜的成熟甚至腐烂。

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即学1招保存苹果更甜更新鲜

想苹果保持爽脆清甜，同时不连累雪柜里的其他蔬菜，Papuchan建议在放入雪柜前，务必跟足以下2个步骤包装：

  • 先用厨房纸巾包裹。
  • 再将包好的苹果放入保鲜袋，并将袋口彻底密封，这样可以抑制乙烯气体的影响，让苹果更耐放、口感也更好。

延伸阅读：苹果切块吃易流失营养 专家公开黄金切法 钙质翻倍/维他命E增4倍

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