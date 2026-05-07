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冷气悭电攻略！日本节目实测：强风比低温更省电 每月悭30港元 原理是甚么？

食用安全
更新时间：19:00 2026-05-07 HKT
发布时间：19:00 2026-05-07 HKT

踏入夏天，不少人都爱留在室内「叹冷气」，到底如何开冷气可以同时悭电费及更凉快呢？有日本节目实测不同冷气模式下的降温效果，原来开「强风」比「低温」更消暑又省电费，到底当中的原因是甚么？

如何悭电费？增强风量比调低温度更有效！

日本节目《Nスタ》进行实测，检证哪种冷气模式更能让身体降温。节目组先预设冷气温度为26°C、风量自动，然后比较以下2种设定的效果：

  • 温度调低1度：调低温度15分钟后，身体温度依然较高，无法有效散热。
  • 强风模式：增加风量15分钟后，身体明显降温。
如何悭电费？增强风量比调低温度更有效！
如何悭电费？增强风量比调低温度更有效！

专家指出，要让身体感觉凉爽，与其把温度调低1度，不如将风量调强更为有效。增强风量能促进空气流动，带走身体表面的热量，从而产生清凉感。

  • 原理：增强风量虽然风扇噪音较大，但耗电量反而较少；调低温度则会对室外机的压缩机造成负担，耗电量大幅增加。

以一个月计算，选用强风量比调低1度大约可节省570日圆（约30港元）。换句话说，想消暑又悭电，优先调高风量才是明智之选。

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3类降温神器 使用不当反增中暑/脱水风险

外出时，不少人常用「消暑小物」，若用法错误，可能带来反效果。急救科医生、杏林大学教授山口芳裕提出3类「降温神器」的使用风险及注意事项：

1. 凉感喷雾或冰凉贴：具中暑风险

这类产品虽然带来短暂的冰凉触感，但对核心体温的影响只是瞬间。由于会让人产生「已经凉快了」的错觉，反而忽略真正需要降温的身体讯号，恐怕会提高中暑的风险。

2. 手提风扇：长时间用可致脱水

手提风扇透过加速汗水蒸发，利用汽化热带走体热来达到降温效果。但这也代表水分正从身体不断流失。若长时间连续使用，可能在不知不觉中导致脱水，尤其在高温环境下更需注意。建议适时补充水分，避免过度依赖。

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3. 凉感颈圈：注意漏液风险

能让颈部降温的「凉感颈圈」可重复使用，大受欢迎。但若使用的是多年前购买的旧产品，需要特别留神。久未使用的凉感颈圈有机会出现「漏液」情况。因为在戴上和取下的过程中，颈圈位置容易变形及造成破损。虽然内部的液体通常为油类且无毒，但若接触到皮肤，有可能引起过敏反应、痕痒或不适。

此外，若颈圈沾上化妆品、防晒乳或汗水便直接保存，亦会加速物料老化。因此，每次使用后应擦拭干净，存放于阴凉、避免阳光直射的地方。建议在使用前先将颈圈解冻一次，仔细检查是否有漏液或破损，以策安全。

资料来源：《TBS NEWS DIG》

延伸阅读：夏天睡眠应开几度冷气？专家揭1部位够凉最关键 睡前这样呼吸半分钟即降温

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