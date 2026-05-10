浴室反复发霉不只是湿气重？即学3个简单清洗方法秒杀霉菌 保持浴室清洁舒适

以为浴室开足抽气扇就不会发霉？反复发霉不只是湿气重？有日本机构教3个极简单的防霉秘诀，只要养成洗澡后顺手做的好习惯，就能瞬间秒杀霉菌。

即学3个简单清洗方法秒杀霉菌 保持浴室清洁舒适

根据日媒《grape》报道，浴室容易滋生霉菌，绝对不只是因为湿度高。霉菌最爱在温度介乎20至30度、湿度高于70%的环境下生长，并以灰尘、污垢、枧垢及水分为食粮。换言之，每次洗澡后，浴室就完美具备了霉菌大爆发的所有条件。若不彻底清除霉菌根部，霉菌很快又会死灰复燃。对此，日本住房金融普及协会教3种方法，就能轻松切断霉菌生机：

3个简单清洗浴室方法

1.洗澡后即时冲走污垢

许多人习惯将洗厕所的任务留待第二天，但在此期间，污垢已经残留，增加霉菌滋生的风险。当枧垢和水垢一旦干透，就会变得极难清洗。建议最后一个洗澡的家庭成员，最好顺手用海绵及浴室清洁剂轻轻擦洗整个浴室，再用毛巾抹去残留水珠，有效地防止霉菌滋生。

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2.淋高温热水冲洗

用热水冲洗发霉黑点及角落其实更有效，因为热水不但能轻易洗走霉菌最爱吃的皮脂污垢，高温更能直接削弱霉菌本身。建议针对通风不良及容易积聚污垢的区域，用高压热水彻底冲洗。冲水后抹干，能加快干燥速度。如果有镜子，就像地板和墙壁一样，用热水浇在上面并擦拭，既防霉又能防止水垢积聚。注意使用热水时务必小心，避免烫伤。

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3.务必将浴室彻底擦干

防止浴室发霉的最有效绝招，就是不留任何水分。若家中有24小时通风系统，最好让它长开；若只有普通抽气扇，冲凉后应一直开著，直到浴室完全干透为止。每次开抽气扇的时间最少为3小时，由于抽气扇耗电量极低，即使睡觉或外出时长开也无妨。此外，开抽气扇时可将浴室门打开一条小缝，让新鲜空气产生对流，有助浴室更快变干。但需留意湿气会否流入走廊或房间，可自行调整开门幅度。

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