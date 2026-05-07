保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗

不少人都习惯随身带保温杯，但没有坏是不是就不用换新的？有日本大厂教2大检查方法，判断保温杯寿命已尽。大厂更提醒，千万别用1种常见的清洁剂清洗保温杯。

保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标

根据日媒《grape》报道，知名保温杯厂商「TIGER魔法瓶株式会社」指出，保温杯虽然没有固定的使用期限，但如果曾被摔跌撞击或内部生锈，破坏真空隔热性能，其保温及保冷能力就会大幅下降。专家分享保温杯更换的2大指标：

检查保温杯2大指标

1.5分钟热水测试法

可将沸水倒满保温杯，静置约5分钟后，用手触摸杯身的中下方。如果感觉杯身明显发热，代表内部的真空隔热层极可能已经损坏，保温效果大减，这正是保温杯已达到使用寿命的迹象，建议更换。若只有杯口或杯身上半部微热，多半只是热气从饮水口传导出来，所以不能断定保温效果已经丧失。

2.保温杯内的胶圈

杯盖内的防漏胶圈能增强气密性并防止漏水，但它属于消耗品。建议每年检查一次，若发现胶圈松脱、变形或明显藏脏污，就应考虑更换。注意各款保温杯的胶圈规格不同、不能互换，购买时必须确认型号。安装时亦要参考说明书，确保前后方向及位置正确，否则会导致漏水

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3大方法保持保温杯衞生 忌用1种清洁剂清洗

「TIGER魔法瓶株式会社」亦教3大方法，让保温杯保持衞生并延长寿命：

3大方法保持保温杯衞生/延长寿命

1.严禁使用含氯漂白剂

千万不要用含氯漂白剂清洗保温杯，因为会导致不锈钢生锈和出现孔洞。若要深层清洁茶渍和咖啡渍，只能在杯内使用氧系漂白剂或保温杯专用清洁粉，但切忌用于杯身外部，以免导致外层漆面剥落。

2.柠檬酸清洗红色斑点与水垢

若发现保温杯内部出现红色斑点或粗糙纹理，这通常是水中的矿物质积聚而成的水垢。此时可使用超市或药房有售的柠檬酸。只需将约10克柠檬酸溶于温水中并倒入杯内，静置2至3小时后，再用软毛刷轻轻刷洗，即可轻松令保温杯回复新净。

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3.装运动饮品后必须即刻洗

运动饮品含有盐分，长时间放置会腐蚀不锈钢，因此饮用后必须立即清洗。即使身在户外无法彻底用洗洁精洗净，也应立刻用清水冲洗内部。部分金属保温杯根本不适合装运动饮品，使用前应先查阅说明书；若有需要，应选择标榜具有防污防锈涂层的保温杯。

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