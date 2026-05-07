初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」

香港夏季气候炎热潮湿，厨房内存放的水果极易成为果蝇滋生的温床，尤其是香蕉更容易吸引大量果蝇飞舞，实在难搞！近日有网民在Threads分享家中长辈的除蝇心得，这项天然且低成本的生活智慧获赞非常实用！

初级大人必学！赶走果蝇靠呢个「平价神物」

方法很简单！只需将一颗平凡的「蒜头」放在香蕉蒂头上，即可令果蝇消失得无影无踪。蒜头之所以能令果蝇退避三舍，关键在于其所含的「大蒜素」。大蒜素具有强烈的辛辣与挥发性气味，对多数昆虫而言具有显著的驱避效果。不过要注意是，大蒜素在空气中极易氧化，若要维持效果建议将蒜头剥皮或切开以释放更多气味。专家提醒，蒜头的气味会随时间转弱，通常半天至一天后便需更换新鲜蒜头，方能确保持续的驱赶效力。

帖文发出后引起网民热议，不少人分享蒜头神奇作用：「蒂头剪掉就好了让香蕉一根一根分家，香蕉老板娘教我的超有效」、「将蒜头放在米袋或米缸中， 是民间常用的天然防虫法，主要目的是利用蒜头强烈的挥发性气味（大蒜素）来驱赶米虫（谷牛）。」、「把那个包起来的蒂头剪掉更方便，香蕉还可以熟慢一点点」、「被初级大人偷学走了」。

做多2步更干净

除了利用蒜头气味驱赶，网民亦分享了多项实战经验，有助从根源解决问题：

果蝇卵多附著于果皮或蒂头。买回香蕉后先以清水洗涤外皮，或直接剪除蒂头，不仅能减少产卵空间，还能减缓香蕉过熟的速度。

若要捕杀果蝇，可利用「白醋、洗碗精与水」按比例混合。白醋的酸甜气味能吸引果蝇飞入，而洗碗精则负责破坏水的表面张力，使果蝇一旦接触水面便无法逃脱。

日本厨师建议：先清洗再包装

一名日本厨师指出，熟透的香蕉会释放微量乙醇，其发酵气味对果蝇极具吸引力。他建议香蕉买回家后应先清洗外皮，洗去表面的诱虫物质及残留糖分。由于香蕉皮较厚，清洗并擦干后，再以保鲜纸将每根香蕉单独包裹。这样既能有效隔绝气味，亦能防止果蝇在皮上产卵。

果蝇对腐烂发酵的味道极为敏感，除水果外，厨余桶及水槽滤网残留的菜渣亦是主源。在炎夏期间，应缩短厨余存放时间，或利用保鲜盒及纱网罩住食物，再辅以蒜头等天然驱虫法，方能彻底远离虫害困扰。

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