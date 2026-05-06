英女童玩TikTok挑战险毁容 港老人家翻叮猪脚姜炸厨房 拆解「微波炉爆炸」背后元凶

短影音平台TikTok近年兴起多项极具风险的挑战。英国一名10岁女童日前因模仿网络热门影片，将减压玩具（Squishy toy）放入微波炉加热，导致玩具爆裂，面部严重灼伤并出现脱皮及水泡，目前尚不确定会否留下永久伤疤。

受热膨胀压力致玩具爆开

近年TikTok上流传一项危险建议，声称将减压玩具放进微波炉加热，可增加其弹性与手感。意外发生时，10 岁女童 Bella 在朋友家中作客，两人将减压玩具加热约30秒。由于玩具外层为矽胶材质，两人未能察觉内部温度已升至危险水平。随后其友人用力挤压玩具，玩具内部因受热膨胀的压力瞬间爆开，滚烫的液体随即溅向 Bella 的脸部。

面部严重灼伤险伤眼

Bella母亲忆述，当时女儿整张脸变得通红，更出现脱皮及水泡，情况危急。Bella被立即送往医院求诊，医护人员表示暂未能确定受伤部位会否留下疤痕。其母心有余悸地表示：「十分幸运的是，滚烫液体并没有伤及女儿的眼睛。」

家长应加强监控社交内容

Bella 的母亲借此个案提醒大众，父母应主动与子女讨论网上挑战的危险性。她呼吁家长多加留意子女触及的社交媒体内容，并关注此类减压玩具在错误使用下所隐藏的毁灭性风险，避免同类悲剧再次发生。

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楼主：老人家叮猪脚姜爆炉

楼主昨日（23日）下午在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「老人家叮猪脚姜爆炉......点先讲得明个原理俾佢哋听？」。相中见到猪脚姜爆炸后微波炉损毁严重，不但食物四散，连微波炉的玻璃底盘也应声爆裂。

猪脚姜与甜醋蛋是标配，网民查问翻叮的猪脚姜内有没有蛋时，楼主表示「有」，并上载上另一张灾后相片，见到厨房地上有蛋黄飞脱后的整个蛋白，和爆裂的瓷器。

网民奇怪：熟蛋都会爆？

有网民奇怪「熟蛋都会爆？」、「我都以为熟蛋无事先出事」。于是有知情的网民热心回应，提醒「生熟蛋都会爆，一定要鎅开只蛋」、「会！要将熟蛋切开两边」、「密度太高会爆开！」、有人甚至指「切开都爆，我fd（朋友）试过叮咸蛋自爆😮‍💨」。

网民于是大力提醒「提佢唔好叮蛋。然后话佢知，爆1次炉唔见8千蚊」。

网民：唔爆就奇

除了蛋，还有网民提到「猪脚脂肪释放：猪脚（猪手）含有大量的胶原蛋白和脂肪。在高温炖煮下，脂肪与黏稠的甜醋结合，容易产生剧烈的沸腾和大量的油性泡沫」。

有人满有经验地称「呢碗猪脚姜，有会爆炸嘅高油脂，睇落仲有蛋喺入面，见到个蛋黄，仲唔知叮咗几耐，唔爆就奇」。

其他苦主现身呻爆

有同类经验的苦主现身呻爆，称「我试过，我意思系我试过叮爆只姜醋蛋🤣，结果系冇得食不特止，仲要大清洗微波炉🤣」、「我试过拿出来之后鸡蛋先爆，烫伤手」。

还有网民巧合地与楼主于同日发生翻叮猪脚姜时爆炸，令这宗奇案变成连环事件，这位巧合的网民在回应栏上载短片和应，留言「同原来今日有人陪我😭😭😭😭，U r not alone（你并不孤单）」。

为免再有危险，有网民索性建议楼主「唔好再买微波炉，直接买个蒸笼俾佢咁咪得啰」、「买个蒸炉俾佢算Ｘ数吧啦，反正老人家大把时间，慢慢蒸好过佢Ｘ叮」。

微波煮食与食物安全

本港食物环境衞生署食物安全中心在官网详列「微波煮食与食物安全」。当中提到，把连壳的蛋放进微波炉烹煮，蒸汽会聚积在蛋壳内而引致爆炸。如要用微波炉煮蛋，必须先把蛋壳剥掉或敲裂，并刺戳蛋黄∕蛋白数下。

此外，把一杯清水放进微波炉加热会使水变得极热（水即使极热但表面看来仍未煮沸）。摇动极热的水时，例如摇动水杯或加入其他材料，热水便会从杯中冒出，造成伤害。为免水变得极热，不要把水或液体在微波炉内过度加热，或在加热后等待至少30秒才取出杯子或把其他材料放入水中。

食物安全中心：「微波煮食与食物安全」

资料来源：jackiekwan1101＠Threads