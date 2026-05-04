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祛痘乳液推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 4款获A级 可预防痘痘/保湿舒缓

食用安全
更新时间：20:00 2026-05-04 HKT
发布时间：20:00 2026-05-04 HKT

即使是成年人的皮肤，也会因为干燥、荷尔蒙失衡或其他因素而长痘痘。针对这些问题，含有有效成分的药用祛痘乳液就能派上用场了。日本《LDK》测试市面10款祛痘乳液，当中包括「La Roche-Posay」、「肌美精」、「NOV」等热门品牌，全面对比各款产品的保湿力、成分和使用感受，最终有4款产品获A级。

日本《LDK》评测10款祛痘乳液 4款获A级

《LDK》公布10款祛痘乳液的测试结果，其中3大评分标准如下：

  • 保湿力：将等量的各款产品涂抹于干燥的皮肤上，分别在涂抹前和涂抹一段时间后测量皮肤水分含量，并以水分含量的增加值作为评估指标。
  • 成分：由专业研究员石渡日奈子对所有成分进行分析，评估产品中是否存在抗炎、抗菌活性成分以及保湿成分。 
  • 使用感受：安排观察员使用该产品，并就其延展性、皮肤吸收情况以及使用后的皮肤感受进行问卷调查。

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LDK实测：10款祛痘乳液使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测祛痘乳液完整名单：

  • C级（2.17分）：La Roche-Posay Effaclar K(+) Lotion QD（日圆¥3900，约HK$192）
  • B级（3.16分）：Eaude Muge Eau de Muge オードムーゲ VC 药用渗透乳液（日圆¥1474，约HK$73）
  • B级（3.16分）：AESTURA Terracne 365 Hydro Active Toner EX（日圆¥3080，约HK$152）
  • B级（3.66分）：Moisture Mild White Acne Care Perfect Essence（日圆¥1110，约HK$55）
  • B级（3.67分）：肌美精 CHOI! 薬用化粧水 ニキビケア（日圆¥1288，约HK$63）
  • B级（3.88分）：Skin Life 药用乳液（日圆¥635，约HK$31）
  • A级（4.14分）：Ihada Moist Lotion Rich（日圆¥1489，约HK$73）
  • A级（4.38分）：d program balancing Acne Care Lotion（日圆¥2498，约HK$123）
  • A级（4.41分）：NOV AC Active face lotion Moist（日圆¥3300，约HK$163）
  • A级（4.45分）：イスクラファージ Skin Balance 药用乳液（日圆¥3960，约HK$195）

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《LDK》评测冠军祛痘乳液有何优点？

在各款产品中，「La Roche-Posay Effaclar K(+) Lotion QD」获得最后一名，《LDK》测试员指，「La Roche-Posay Effaclar K(+) Lotion QD」是一款清爽型祛痘乳液，专为敏感肌肤设计，主打预防痘痘功效。它含有水杨酸（一种预防痘痘的活性成分），并声称能利用矿物矽粉（无水矽酸）吸收多余油脂。它的质地水润，使用感非常清爽，但一些测试者反映它会使皮肤干燥。在保湿效果方面，它在所有测试产品中排名垫底。使用一段时间后，肌肤水分含量的提升仅为保湿效果优异产品的三分之一左右，因此很遗憾只能获得 C 级。

「イスクラファージ Skin Balance 药用乳液」排名第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，这款产品的宣传语是「为角质层补充水分，预防痘痘」。它含有生育酚乙酸酯和甘草酸二钾作为活性成分，可防止皮肤刺激。测试表明，使用一段时间后，皮肤水分含量有所提升，展现出卓越的保湿功效。另外，这款产品亦易于涂抹，并能被肌肤迅速吸收。许多用户称赞其保湿效果，使用后肌肤倍感滋润舒缓，同时令肌肤表面光滑柔嫩。该产品因其良好的用户体验而广受好评。

 资料来源：日本杂志《LDK》

 延伸阅读：PDRN精华液推介｜日本《LDK》评测13款人气产品 2款获A级 保湿紧致力高！

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