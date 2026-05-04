以为食素就系长命？​​​​​​​科学实证：呢种「平民食材」先系最强抗老神器

单纯少吃肉类并不代表能延缓老化。部分看似清淡的素食，实际上可能加速身体机能衰退？最新研究指出，抗老的关键不在于是否完全茹素，而在于食物的品质如何从细胞层级影响DNA。

高品质植物饮食助延缓老化

一项由华盛顿大学（University of Washington）团队主导并发表于权威杂志《Aging-US》的研究，分析了近5,000 名成人的数据。研究利用DNA甲基化评估「生物年龄」，发现饮食中若包含大量全谷类、蔬菜、水果及豆类等高品质植物性食物，细胞老化速度会显著减慢。要留意的是，若主要摄取精制淀粉、甜食与含糖饮料，即使是植物性饮食，也难以达到延缓老化的效果。

研究特别提到「GrimAge2」这款老化时钟。它是目前预测寿命与健康余命最精准的指标之一，结合了发炎指标与血糖状态。研究主导作者金贤珠（Hyunju Kim）指出，遵循富含优质植物性食物且低动物产品的饮食，能有效减缓生物老化，这种关联性解释了约 33% 至 42% 的全死因死亡率。

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饮食比例胜过绝对茹素

研究强调，抗老重点在于「高品质植物饮食占多数」，而非必须严格全素。参与者只需增加全谷类、豆类及坚果的比例，并降低加工食品与动物性脂肪的摄取，即可观察到 DNA 老化速度变慢。家医科医师欧瀚文指出：「影响老化的不是吃不吃肉，而是整体饮食的品质。」

全谷类是抗老首选

在众多食物组别中，全谷类与延缓生理年龄的关联最为稳定。全谷类能从3方面「减慢」生物时钟：

稳定血糖： 丰富的膳食纤维可减少血糖波动。

调节肠道菌相： 稳定肠道这个「第二大脑」，降低全身性发炎。

降低氧化压力： 植物多酚有助减少自由基对细胞的伤害。

避开3种加速老化食物

许多素食者发炎指数偏高，主因在于烹调方式产生了「糖化终产物（AGEs）」。这类物质会直接伤害细胞，常见陷阱包括：

精制淀粉： 白饭、白面包及蛋糕会导致血糖急升。 高温油炸与加工品： 炸豆皮、素鸡等油脂含量高，且高温烹调会产生大量 AGEs。 伪健康食物： 百页豆腐（含大量油脂及面筋）、勾芡料理及含糖饮料。

高品质植物饮食助延缓老化

避开3种加速老化食物

日常饮食建议 将白饭换成糙米

想要减缓DNA老化，只需在日常饮食中作出微小替代。例如将白饭换成糙米，或将下午茶甜点改为坚果。若午餐已摄取肉类，晚餐可改以板豆腐、毛豆或无糖豆浆作为蛋白质来源。当食物愈接近原型、加工愈少，身体在细胞层级的老化速度就有机会减慢。

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