眼唇卸妆产品推介｜日本《LDK》评测12款人气产品 4款获A级 彻底卸妆/滋润不黏腻！

眼线和唇膏现在普遍以持久作为卖点。然而，这些化妆品往往无法仅靠日常清洁彻底卸除，这时，专业的眼部卸妆产品就派上用场了。日本《LDK》测试市面12款眼唇卸妆产品，当中包括「MAKE UP FOR EVER」、「Innisfree」「KISSME heroine」等热门品牌，全面对比各款产品的卸妆力、成分和使用感受，最终有4款产品获A级。

日本《LDK》评测12款眼唇卸妆产品 4款获A级

《LDK》公布23款防晒妆前乳的测试结果，其中3大评分标准如下：

卸妆力 ：使用持久型棕色眼影和眼线笔打造眼妆。将每款产品浸湿化妆棉，仅卸除半边眼睑的眼妆，以便轻松评估其卸妆效果。卸妆力根据眼影和眼线的卸除情况进行评判。

：使用持久型棕色眼影和眼线笔打造眼妆。将每款产品浸湿化妆棉，仅卸除半边眼睑的眼妆，以便轻松评估其卸妆效果。卸妆力根据眼影和眼线的卸除情况进行评判。 成分 ：前化妆品研究员石渡日奈子对所有成分进行了分析。她进行了全面的评估，重点是主要表面活性剂和油脂类型，以及是否含有保湿和舒缓成分。

：前化妆品研究员石渡日奈子对所有成分进行了分析。她进行了全面的评估，重点是主要表面活性剂和油脂类型，以及是否含有保湿和舒缓成分。 使用感受：多名测试人员实际使用产品卸妆，并检查产品是否黏腻以及是否引起刺激。

LDK实测：12款眼唇卸妆产品使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测眼唇卸妆产品完整名单：

B级（3.13分）：Illiyoon フレッシュモイスチャー リップ&アイリムーバー（日圆¥1699，约HK$84）

B级（3.31分）：Etude House Lip & Eye Makeup Remover（日圆¥1320，约HK$65）

B级（3.44分）：KOSE Softymo Super Point Makeup Remover（日圆¥490，约HK$24）

B级（3.44分）：Clarins Démaquillant Express SP（日圆¥4510，约HK$222）

B级（3.50分）：KISSME heroine Make Speedy Point Makeup Remover（日圆¥980，约HK$48）

B级（3.56分）：HERA Makeup Remover（日圆¥4510，约HK$222）

B级（3.63分）：Brilliage Vitality Skin Cleansing Drops Eyes & Lips（日圆¥2750，约HK$135）

B级（3.94分）：Innisfree Appleseed Lip & Eye Makeup Remover（日圆¥990，约HK$49）

A级（4.00分）：MAKE UP FOR EVER Gentle Eye Gel（日圆¥3850，约HK$190）

A级（4.13分）：Karada Welcia Point Makeup Remover that Makes Removing Makeup a Pleasurable Experience（日圆¥657，约HK$32）

A级（4.25分）：Addiction Eye & Lip Makeup Remover（日圆¥2530，约HK$125）

A级（4.75分）：Jenica Makeup Remover RE（日圆¥2980，约HK$147）

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《LDK》评测冠军眼唇卸妆产品有何优点？

在各款产品中，「Illiyoon フレッシュモイスチャー リップ&アイリムーバー」获得最后一名，《LDK》测试员指，「Illiyoon フレッシュモイスチャー リップ&アイリムーバー」正如广告所宣传的那样，质地轻盈，清爽不干燥。然而，由于其质地稀薄水润，一些用户反映即使充分浸湿化妆棉，仍然会感到摩擦感。因此，最好轻柔擦拭，避免用力搓揉。在卸妆力测试中，这款卸妆液在眼尾仍残留一些眼线痕迹，因此只能评为中等程度。如果想要卸除更浓的眼妆，它的卸妆力还需要进一步提升。

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「Jenica Makeup Remover RE」排名第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，它在清洁力测试中，只需轻轻一擦，即可轻松移除闪亮的眼影和睫毛根部的眼线。另外，这款卸妆液的一大亮点是不含合成界面活性剂和抗炎活性成分甘草酸二钾，温和不刺激，即使是敏感肌肤也能安心使用。

在使用者体验方面，所有测试人员都对它的舒适触感赞不绝口，它能很好地与彩妆融合，无需用力即可轻松卸除，亦不会刺激眼睛。它在所有测试项目中获得高分，是一款用途广泛的产品，无论是想彻底卸除浓妆还是想尽量减少皮肤刺激，都适合使用。

资料来源：日本杂志《LDK》

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