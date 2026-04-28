网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属

近日内地一款「不锈钢检测液」的产品在网上爆红，声称只需一滴就能辨别家中锅具是否为真正的食品级304不锈钢。不少内地网民纷纷实测，结果大吃一惊——有网民竟发现家中的「304」锅具「全军覆没」，通通是假货！究竟不锈钢煲点拣先安全？用错会否中毒？专家及香港消委会逐一解答。

不锈钢三大系列：200、300、400点分？

台湾毒物科医生颜宗海曾在节目《健康1＋1》中解释，市面不锈钢锅具主要分为200、300和400三大系列，成分不同，安全性与用途亦有差异。

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本港消委会曾指出，不锈钢产品上的三位数字编号源自美国钢铁学会（AISI）分类法，用以标示铬、镍、锰的大约含量。与食物接触的不锈钢用具多采用300及400系列，常见编号包括304、316、403、410、430。

【同场加映】消委会教睇煲底编号

300系列（最受欢迎、最安全）

304不锈钢 ：含18%铬、8%镍（又称18/8）；部分含18%铬、10%镍（18/10）

：含18%铬、8%镍（又称18/8）；部分含18%铬、10%镍（18/10） 316不锈钢 ：含18%铬、10%镍，另加钼，耐盐性更佳，售价较贵

：含18%铬、10%镍，另加钼，耐盐性更佳，售价较贵 特点：镍含量高，耐锈性强，适合煮食

200系列（风险较高）

镍含量约为300系列的一半

以「锰」替代较贵的镍，降低成本

锰含量最高，长期接触大量锰可能引发中毒

400系列（耐锈性较差）

含镍量最低，430型号含18%铬、近乎零镍（18/0）

耐锈能力较弱，常用于餐具而非锅具

不锈钢编号一览表

系列 编号 成分特点 耐锈性 常见用途 200 201等 高锰、低镍 较差 廉价厨具 300 304 18%铬+8%镍 优良 煮食锅具 316 18%铬+10%镍+钼 极佳（耐盐） 400 430 18%铬、近乎零镍 较差 餐具、刀叉

医生警告：锰过量伤脑/增脑退化风险 宜定期更换

颜宗海医生指出，质量差的不锈钢锅具（尤其是200系列）使用大量「锰」代替镍。虽然人体需要微量锰（可从五谷、豆类、坚果摄取），但若长时间频繁接触大量锰，可能导致锰中毒，引发大脑神经退化疾病，例如阿兹海默症、帕金逊症。

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他强调：「选购不锈钢锅具，数字并非愈高愈好。400系列中430数字较高且昂贵，但主要用于医疗用品。一般家庭建议选择304或316型号，实用又安全。」若看到价格异常便宜、却标榜「高级不锈钢」而没有清楚标示系列编号的产品，很可能是200系列，应避免购买。

即使是不锈钢锅具，颜医生建议使用3至4年应更换一次；若保养良好可延长使用。期间应避免使用钢刷清洗，一旦发现生锈、刮伤或受撞击变形，代表内部结构已损坏，必须立即更换。

消委会教安全使用6大贴士 减低重金属释出

消委会提醒，目前本港并无强制要求不锈钢产品标示种类，很多产品只写「高级不锈钢」、「特级不锈钢」。消费者应优先选择有信誉的品牌及有口碑的店舖，并仔细检查产品表面是否平滑无瑕疵。

为防止不锈钢锅具释出重金属（如镍、铬、锰），消委会提供以下6个方法：

新锅清洗：先用中性洗洁精清洗，再注入八成满热水重复冲洗，去除制造残留的污物或机油。 避盛酸碱浓盐：避免长时间盛载酸性、碱性、高盐分或色素浓烈的食物（如醋、酱油、泡菜），减少重金属溶出风险。建议改用陶瓷或玻璃器皿。 勿用强腐蚀性清洁剂：切勿使用漂白粉、次氯酸钠等强碱或强氧化剂清洗或浸泡。 忌用钢丝刷：不要用钢丝刷或百洁布用力擦拭，以免刮花金属表面，增加金属物质释出的机会。 即用即洗：每次使用后立即清洗，防止食物残留或油脂积聚；洗净后倒置晾干或用毛巾擦干。 生锈即换：若发现不锈钢用具出现无法清除的锈蚀，应立即更换。

总括而言，选购不锈钢锅具应首选304或316型号，避开来历不明的200系列。日常使用时遵循消委会六大贴士，避免刮伤、久盛酸碱食物，并定期更换。这样便能安心享受不锈钢锅具的耐用与便利，远离重金属中毒风险。

资料来源：《健康1+1 · 直播》、消委会

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