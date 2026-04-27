番茄酱常常倒不出来！即学2步轻松倒出免狂搓 如何正确存放避免水分分离？

玻璃樽装番茄酱是不少家庭厨房必备的百搭调味料，但每次使用时，总会遇到一个世纪难题——「倒都倒不出来」！有网民在网上大呻，指满满一樽玻璃樽茄汁，无论怎样用力拍打樽底，茄汁依旧纹风不动；若太大力，又怕一次过倒出太多。到底有没有轻松倒出茄汁的秘诀？

即学2步轻松倒出番茄酱免狂搓 4招可去除衣服上番茄酱

针对番茄酱常倒不出来，品牌《可果美》曾在Facebook专页发文指，使用玻璃樽装茄汁时，其实不需要摇到手断或狂拍樽底，只需简单两个步骤，便能轻松顺滑地倒出完美份量的番茄酱：

即学2步轻松倒出番茄酱/去除衣服上番茄酱

即学2步轻松倒出番茄酱/去除衣服上番茄酱

将玻璃樽平放在桌面上，向左右两边轻轻摇晃数下。 随后将玻璃樽倾斜45度角，番茄酱便会自然且顺滑地流出。

除了难倒出外，吃炸物或意粉时不慎将红卜卜的番茄酱滴到衣服上，同样令人崩溃。《可果美》亦贴心地分享了4步急救去污步骤，教大家不留痕迹地清洗干净：

首先用汤匙轻轻刮走衣服表面多余的番茄酱。 用微湿的抹布，在残留的污渍处轻轻拍除。 用旧牙刷沾取少许洗洁精，在污渍处刷洗。 最后将整件衣服进行常规清洗，便能彻底清除痕迹。

如何正确存放番茄酱避免水分分离？

为求方便，很多人习惯将胶樽装的番茄酱倒立存放在雪柜，认为这样在下次使用时能更快挤出酱汁。不过，根据日媒《The grape》，日本知名食品公司龟甲万株式会社在官网上表示，番茄酱在静置一段时间后，当中的水分会自然分离。如果将樽盖朝下放置，这些分离出来的透明液体便会积聚在樽口位置；当一打开樽盖时，便极容易发生水分渗漏的情况。

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厂方补充，虽然分离出来的水分可安全食用，但为了保持茄汁的最佳质地与风味，强烈建议将番茄酱樽盖朝上直立存放。这不仅能防止水分渗漏在樽口，更能确保每次挤出来的都是浓郁美味的番茄酱。

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