茶包泡茶恐吞116亿微塑胶？医生点名6大高危习惯 必学5招降中毒风险

微塑胶污染问题日益严重，甚至已入侵人体，如长期摄取可引发癌症、不育！有营养师列出6大高危习惯，其中单是冲泡一个茶包，竟可释出高达116亿颗微塑胶。到底有何方法减低微塑胶对健康带来的风险？

茶包泡茶恐吞116亿微塑胶？医生点名6大高危习惯

家医科医生李思贤近日在个人Facebook专页分享，微塑胶并不仅仅是一个环境污染问题；事实上，它早已经悄悄入侵，并进入身体之内。他综合了多项国际研究，列出以下6个日常可能每天都在做的高危习惯，以及其释放出微塑胶的惊人具体数字：

6大习惯易吞微塑胶：

冲泡一杯塑胶茶包的茶：冲泡一杯茶，竟会释放高达116亿颗微塑胶进入茶杯中。 将塑胶饭盒放入微波炉加热：短短加热3分钟，每平方厘米便会释放出422万颗微塑胶，以及高达21亿颗纳米塑胶。而且温度越高、加热时间越长，释放量就越多。 每日一杯手摇饮品：在热饮的条件下，每公升饮品含有数千至5,000颗微塑胶。若维持这习惯一年下来，随时会喝进将近36万颗微塑胶。 饮用樽装水：每公升樽装水含有24万颗纳米塑胶，数量是同等份量自来水的3倍之多。 每次使用塑胶砧板切菜：每切一次菜，大约会释出1,114颗微塑胶。一年累积下来，高达1,450万至7,940万颗微塑胶会混入食物中。 穿著尼龙或聚酯纤维衣物：穿著仅20分钟，每克布料就会脱落400条微纤维进入室内空气中。全年穿著的脱落量高达9亿条，是洗衣机释放量的3倍。

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医生教5招降风险 减低微塑胶摄取量

李医生坦言，没有人能够完全避开微塑胶，但绝对可以透过改变生活习惯，将接触风险降到最低。他建议日常可做以下5件事来减低暴露：

改用棉布茶袋或散茶 塑胶容器绝不进微波炉 改用木制或不锈钢砧板处理食材 多选择天然纤维材质，如棉、麻、羊毛等 保持家居通风

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微塑胶/塑化剂可致癌？

本港食安中心指，「微塑胶」即是微细的塑胶，可能会污染环境及危害海洋生态，甚至会进入食物链，被人体摄取。欧洲食物安全局把微塑胶界定为大小介乎0.1至5000微米之间的不规则形状塑胶混合物，可微小如某些细菌，也可大如1颗黄豆。

至于塑化剂（又称增塑剂），则是用来加入硬塑料等物料中，使更具弹性和耐用。广泛用于多种工业和消费产品，主要用于聚氯乙烯（PVC）产品，当中有些用于食物接触物料。不过，人体可有效代谢和排出邻苯二甲酸酯等塑化剂，摄入小量邻苯二甲酸酯不会影响健康。不过，台湾中研院于2014年发布一项的研究报告指出塑化剂与乳癌的关系。研究团队追踪11,923名女性达20年，证实经常接触塑化剂产品、暴露于塑化剂的女性，患乳癌风险比一般人高90%。

资料来源：家医科医生李思贤、食安中心

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