PDRN精华液推介｜日本《LDK》评测13款人气产品 2款获A级 保湿紧致力高！

PDRN是近年韩国大热的保养成分，有效令肌肤保湿和紧致，深受美妆圈欢迎。日本《LDK》测试市面13款精华液，当中包括「NATURE REPUBLIC」、「MEDIHEAL」及「Medicube 」等热门品牌，全面对比各款产品的保湿力、成分和使用感，最终有2款产品获A级。

日本《LDK》评测13款PDRN精华液 2款获A级

《LDK》公布13款 PDRN 精华液的测试结果，其中3大评分标准如下：

保湿力 ：将每种产品涂抹在几名测试对象的手臂上，并在涂抹前和涂抹后一段时间内使用专用设备测量他们的皮肤水分含量。

：将每种产品涂抹在几名测试对象的手臂上，并在涂抹前和涂抹后一段时间内使用专用设备测量他们的皮肤水分含量。 成分 ：专业人士分析每款产品中的所有成分，并客观地对能提供护肤功效的成分进行了评分。

：专业人士分析每款产品中的所有成分，并客观地对能提供护肤功效的成分进行了评分。 使用感：监测人员使用每款产品，并仔细检查产品与皮肤的融合情况以及使用后的皮肤状况。

LDK实测：13款PDRN精华液使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测PDRN精华液完整名单：

第13位 B级（3.25分）：Medicube PDRN pink collagen exosome shot 2000（日圆¥2970，约HK$146）

第12位 B级（3.46分）：Cosmedon OKAZ SHAKE-NA-LADY SALMON-PDRN（日圆¥3280，约HK$162）

第11位 B级（3.50分）：milktouch wild ginseng gold PDRN double boosting serum（日圆¥2970，约HK$146）

第10位 B级（3.54分）：SKIN & LAB 3D PDRN × Collagen Ampoule（日圆¥3190，约HK$157）

第9位 B级（3.58分）：INJESK PDRN 30000 SHOT SERUM（日圆¥3190，约HK$157）

第7位 B级（3.63分）：Medicube PDRN pink peptide serum（日圆¥2190，约HK$108）

第7位 B级（3.63分）：Medicube High Purity Salmon PDRN 99%（日圆¥2400，约HK$118）

第6位 B级（3.67分）：ereru W PDRN Glow Serum（日圆¥2750，约HK$135）

第5位 B级（3.79分）：DERMA FACTORY PDRN 4% SERUM（日圆¥1639，约HK$81）

第4位 B级（3.88分）：ONE THING PDRN BAKUCHIOL SERUM（日圆¥2780，约HK$137）

第3位 B级（3.92分）：MEDIHEAL PDRN Lifting Serum with Squalane（日圆¥2420，约HK$119）

第2位 A级（4.04分）：fractionalCC PDRN Shot 1000+ Toning Essence（日圆¥2200，约HK$108）

第1位 A级（4.46分）：NATURE REPUBLIC Black Renew PDRN Perfecting Essence（日圆¥2750，约HK$135）

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《LDK》评测冠军PDRN精华液有何优点？

在各款产品中，「Medicube PDRN pink collagen exosome shot 2000」获得最后一名，《LDK》测试员指，「Medicube PDRN pink collagen exosome shot 2000」含水解海绵、硼矽酸钙铝等护肤成分，是一款含有针状成分的强化精华液，部分使用者反映涂抹后会有刺痛感，因此体验褒贬不一。

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「NATURE REPUBLIC Black Renew PDRN Perfecting Essence」排名第1位。测试员指，这款产品蕴含源自鱼子酱、黑酵母和黑萝卜的 PDRN 成分，在保湿测试中展现出卓越的保湿功效，有效提升肌肤含水量。测试者们也对这款产品赞不绝口，称肌肤变得更加柔软有弹性，使用后的肤感也广受好评。

资料来源: 日本杂志《LDK》

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