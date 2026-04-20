食蓝莓食到肠胃炎？港女进食蓝莓后疴8次+中毒级染色 专家拆解关键是「量」及「个人体质」

蓝莓一向被誉为「超级水果」，富含花青素与抗氧化物。然而近日有网民在社交平台Threads上发文指，进食一款云南巨型蓝莓后，出现严重不适，不但嘴唇、牙齿被染成蓝黑色，更伴随发烧及剧烈腹泻，一日内疴足8次。事件引发大家对食用蓝莓的关注。《星岛头条》访问美国注册临床营养学家王俊华，从蓝莓营养与食物安全逐一拆解。

巨型蓝莓食完一日疴足8次 染色似「中毒」

网民姚小姐在Threads帖文中详述，于本港一所连锁零售店购入2盒云南出产的巨型蓝莓，共花费了78元；她自行吃光一盒后，已对蓝莓的染色程度有所疑虑，「食到成个口、嘴唇、牙齿、手指甲甩晒蓝黑色，唔系正常蓝莓甩少少𠮶啲，系好夸张！刷几次牙都仲有色，好似中毒咁样……」。

姚小姐其后接受《星岛头条》访问时表示，「我自己食晒，冇数到（吃了）几多粒啊。」她表示16号晚上进食后，第一日腹泻了两、三次；第二日更全身疼痛、发烧，傍晚开始腹泻加剧，一日内腹泻八次，其中四次是水状；她其后已求医，获医生诊断为肠胃炎。姚小姐提醒其他家长切勿让儿童食用：「大人都屙到咁样，真系想像唔到细路仔食咗会点样。」

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营养学家：过量＋个人体质是关键

美国注册临床营养学家王俊华接受《星岛头条》访问时指，食蓝莓肚疴的症状并非单一原因造成，而是「过量食用」与「个人肠胃敏感」叠加的结果。他从三方面详细解释：

迷思1：巨型蓝莓会刺激肠胃吗？

网民分享食用国产巨型蓝莓后，出现严重肠胃炎征状，如腹痛、腹泻、发烧，王俊华解释这可能与过量山梨醇、果胶刺激肠道有关，或者果实未清洗干净导致轻微细菌或病毒污染（浆果类生食常见风险）。

他表示，从营养学角度，蓝莓富含膳食纤维（每100克约2.4克）、果胶及少量山梨醇；适量食用有助肠道健康，但短时间内大量食用，例如一次超过100-200克，则容易刺激肠胃。科学上，山梨醇属于FODMAPs（可发酵寡糖、二糖、单糖及多元醇），肠道吸收能力较弱的人士（包括乳糖不耐受或肠易激综合症患者）食用过多，山梨醇会在肠道吸水膨胀，引起腹胀、腹泻及肠鸣。果胶与鞣酸在胃酸环境下可能与蛋白质结合，形成难消化的团块，加重胃部负担，甚至引致「胃石症」。

他强调：「正常蓝莓过量一样有风险，关键是『量』与『个人体质』，而非果实大小本身。」建议每日摄取量控制在50-100克（约一小盒），饭后食用，避免空腹。

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迷思2：巨型蓝莓催大处理会改变成分吗？

目前科学证据显示，使用生长调节剂或肥料进行的「催大处理」，主要影响果实大小与生长期，对营养成分改变不大。蓝莓的主要营养包括花青素、纤维及有机酸——主要受品种、气候与成熟度影响，而非单纯大小。催大蓝莓不会突然变得「无营养」或「毒性增加」。

王俊华指，长期食用方面，蓝莓整体安全且有益，只要每日适量（成人50-100克，儿童减半），无明显健康风险。对肠胃敏感人士或儿童，风险主要来自过量引起的急性消化不适，而非慢性中毒。香港食安中心及美国FDA均未对巨型蓝莓发出特别禁售警告，因此他强调重点是「适量」同「均衡饮食」。

迷思3：蓝黑色染色是人工色素吗？

王俊华明确指出，网民描述的蓝莓染色效果，最可能来自天然蓝莓色素——花青素，而非人工染色。花青素是强力天然色素，古代原住民已用来染布料及皮肤。食用大量蓝莓或果汁接触牙齿、口腔及指甲，的确会暂时染成蓝紫色，与食黑莓、红菜头的情况类似。香港食物安全中心亦指出，蔬果天然色素在烹调或清洗时渗出属正常现象。

他表示，目前无可靠证据显示市售蓝莓被人工染色，若真有大规模人工染色问题，应有政府调查与报告，但暂未见相关记录。

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选购与处理蓝莓的实用建议

王俊华提出以下措施，以减低农药残留、污染及消化不适风险：

蓝莓选购：

选择信誉良好的超市或来源，查看产地、包装日期及保质期

优先选果皮完整、无霉斑、无软烂的蓝莓

巨型蓝莓若果肉太松散或颜色过深，可适量选择，毋须刻意避开

冷冻蓝莓亦是好选择，营养保留度高

蓝莓清洗：

食用前用可饮用水彻底冲洗20秒以上（食物安全中心标准建议）

轻轻搓洗表面即可

不建议用盐水、梳打粉或洗洁精浸泡，以免残留化学物或破坏果皮天然保护层

处理与食用：

每日建议份量：成人50-100克，儿童减半

配搭正餐食用，避免空腹

肠胃敏感人士或儿童可从少量开始，观察反应

王俊华强调，蓝莓的花青素与抗氧化益处远大于潜在风险，只要跟足以上步骤，蓝莓仍然是值得推荐的健康水果。他提醒，蓝莓虽含天然果糖，仍不宜过量。根据卫生署建议，每日最少两份水果及三份蔬菜，蓝莓可作为其中一份水果（半碗颗粒状即一份），但不宜单一水果过量，以免总糖分及热量超标。若进食后出现持续不适，应尽快求医。

资料来源：michelleiuuu@Threads（获授权转载）

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撰文：Irene