衣物发霉异味好困扰？专家揭洗衣液陷阱 勿浸超过10分钟 厨房1物可代替柔顺剂

洗衫看似简单，但不少人却越洗越多问题：转季将久放衣物取出、衣服发霉有异味、衣领袖口洗极都发黄！有台湾洗衣专家在节目上分享经验，从洗涤前处理、水温选择，到晾晒保存，逐一拆解正确方法，助大家延长衣物寿命。

洗衫贴士｜久放旧衣物会有异味黄斑

台湾节目《健康零距离》分享，转季少不了将久放衣物取出。久放衣物有机会出现异味和黄斑，其实是汗渍、皮脂氧化所致。专家建议：

取出时切勿剧烈抖动 ：以免扬起过敏原，建议佩戴口罩处理。

电子衣橱 ：具备紫外线和高温蒸气功能，可消毒、除尘螨，去除火锅味或久放异味。

烘衣机、高温蒸气熨斗：加热杀菌

【同场加映】洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

洗衫贴士｜浸泡勿过久、10分钟就够 白醋代替柔顺剂

很多人发现白色衣物领口、袖口隔年变黄。想去除黄渍，好多人以为将衣服浸泡得久即可，其实不然！洗衣液效能约4小时，浸泡过久反而会让分解出来的污渍重新附著衣物，造成「逆污染」；白色衣物也最多浸泡10分钟即可；也避免不同颜色衣物混合浸泡，以免染色。

浸泡勿过久、10分钟就够 白醋代替柔顺剂

洗衣达人教路：

洗衣时加入 少量洗洁精 （约一茶匙），能有效分解油脂。

（约一茶匙），能有效分解油脂。 水温控制在45-50度（热水器温水即可），去污力更佳。

深色衣物为护色，建议用冷水洗。

洗衣过程中加入白醋，可以中和洗衣液的碱性残留，使衣物柔软，改善手感，这是天然且健康的方式。

【同场加映】底裤破烂才更换？研究揭清洗后仍残留粪便恶菌 医生公开更换黄金时机

洗衫贴士｜晒太阳未必可杀尘螨

若衣物已有轻微霉味，可如何处理？很多人以为阳光有杀菌作用，但尘螨需要50度以上连续30分钟才能杀死。夏天最高温约40度，晒太阳根本无法达到要求，除螨效果有限。更有效方法：

烘衣机 ：有效降低湿度，减少异味，建议60度烘干，但注意棉质衣物可能缩水。如内衣裤、睡衣可用烘衣机烘干。

：有效降低湿度，减少异味，建议60度烘干，但注意棉质衣物可能缩水。如内衣裤、睡衣可用烘衣机烘干。 蒸气熨斗：大衣等久放衣物，建议从内到外彻底蒸烫，有助于杀菌，避免穿著后皮肤发痒。

若一定要晒太阳，可先将衣物烘干再晒，去除湿气。虽然干洗能防止衣物变形，但大部分污渍是水溶性（如汗渍、食物），干洗对水溶性污渍效果不佳，甚至可能残留异味。专家建议，若材质允许，偶尔水洗反而更干净卫生。

【同场加映】白袜易变黑变黄难清洗？洗衣达人教终极洗袜法则 三步骤超强去渍令脏袜子洁白如新

洗衫贴士｜收纳前必先处理衣物霉菌

切勿以为衣物摸起来干就是真的干了，冬天厚重衣物需确保最内层干燥，以勿收纳后滋生细菌：

步骤1：检查是否彻底干透：

要留意，专家指，衣物收纳前若未彻底干燥，尤其厚外套、牛仔裤裤裆、多层布料衣物，容易藏有湿气，导致霉菌滋生。

检查裤裆位置，如果那里干了，整条裤才算真正干透。

步骤2：处理发霉衣物：

从衣柜取出转季的发霉衣物，用天然黑皂液（Black Soap）涂抹在霉斑表面，黑肥皂能有效杀菌。擦拭后室内风干3至4小时再挂回。

延伸阅读：校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效