防晒霜推介｜日本《LDK》评测15款人气产品 3款获A级 清爽持久有美颜效果！

防晒霜的作用是抵御紫外线。一支好用的防晒霜应该温和不刺激、持久有效，并且使用感舒适。如果把它涂在脸上，最好还能用作妆前乳或底霜。日本《LDK》测试市面15款防晒霜，当中包括「NIVEA」、「KOSE」及「DHC」等热门品牌，全面对比各款产品的防晒效果、成分、持久度和使用感，最终有3款产品获A级。

日本《LDK》评测15款防晒霜 3款获A级

《LDK》公布15款防晒霜的测试结果，其中6大评分标准如下：

防晒效果：为了验证防晒霜的紫外线阻隔能力，《LDK》使用遇紫外线会变成粉红色的紫外线标签进行测试。将每款产品覆盖在标签上，并使用模拟夏季阳光的人工日光灯进行照射。测试紫外线标签在紫外线照射下颜色会变得有多深。 成分：除了防紫外线成分外，《LDK》还对产品中包含的各种其他成分进行了全面评估，例如保湿成分和防止皮肤刺激的成分。 持久度：即使产品具很高的防晒指数，如果容易卡粉或晕染，其防晒效果也会大打折扣。因此，《LDK》在每款产品上涂抹了粉底液，喷洒了人造油脂，然后施加蒸汽模拟盛夏环境，测试其持妆效果。 使用感：《LDK》邀请了几位年龄在20至50岁之间的女性测试者，在不透露产品名称的情况下将产品涂抹于脸部，并调查了她们的使用体验，又评估了产品的黏腻程度、与肌肤的融合度以及与彩妆的兼容性等因素，并收集了她们涂抹后的真实回馈。 美肤效果：专业发型师和化妆师将产品涂抹在测试对象的皮肤上，并评估效果。他们检查了光泽度、立体感、色彩校正以及涂抹均匀度等各个方面。 防水性：《LDK》也测试了产品的防水性能，以确保其在水上活动中不会被水冲走。他们使用了能清晰显示潮湿区域的彩色水，将产品涂抹在人造皮革上，滴上彩色水，并根据其防水效果来评判其性能。

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《LDK》指，整体评估优先考虑「抗褪色」和「抗污渍」性能。在「美肤效果」和「防水性能」等额外测试中获得高分的产品将获得额外加分。对于得分较高的产品，《LDK》会额外加入这两个指标，因此得分为0并不一定代表产品无效。

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LDK实测：15款防晒霜使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测防晒霜完整名单：

B级（3.27分）：Skin AQUA Natural Veil UV essence Clear White（日圆¥949，约HK$47）

B级（3.30分）：ヤーマン プロ・业务用 UVクリーム氷冷（日圆¥1430，约HK$71）

B级（3.32分）：Yojiya UV PROTECT MILKY ESSENCE（日圆¥2420，约HK$119）

B级（3.32分）：DERMED OUTER PROTECT MILK（日圆¥4400，约HK$217）

B级（3.32分）：NIVEA UV DEEP PROTECT & CARE（日圆¥790，约HK$39）

B级（3.41分）：IPSA Protector Sunshield EX（日圆¥3300，约HK$163）

B级（3.41分）：d'Alba UV ESSENCE WATERFULL+ TONE-UP PURPLE CORRECTING sun cream（日圆¥2698，约HK$133）

B级（3.46分）：&be UV MILK（日圆¥1760，约HK$87）

B级（3.61分）：KOSE Suncut Multi Vitamin UV Essence（日圆¥978，约HK$48）

B级（3.65分）：资生堂 Perfect Sun Protector Hydro Gel Cream（日圆¥6380，约HK$315）

B级（3.80分）：CHIFURE Sunscreen Essence Tone-up UV（日圆¥990，约HK$49）

B级（3.85分）：NOV L&W Tone up cream UV（日圆¥3760，约HK$186）

A级（3.89分）：KOSE MAKE KEEP UV PROTECTOR（日圆¥1193，约HK$59）

A级（4.04分）：SHISEIDO Perfect Sun Protector Lotion SENSITIVE（日圆¥6380，约HK$315）

A级（4.09分）：DHC PERFECT UV MILK（日圆¥2200，约HK$109）

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《LDK》评测冠军防晒霜有何优点？

在各款产品中，「Skin AQUA Natural Veil UV essence Clear White」获得最后一名，《LDK》测试员指，「Skin AQUA Natural Veil UV essence Clear White」质地不黏腻，但妆后会留下泛白的痕迹，使肤色看起来暗沉，但是由于它不含紫外线吸收剂，质地柔滑，因此适合用于身体。

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「DHC PERFECT UV MILK」排名第1位，获「Best Buy」称号。测试员指，DHC 这款乳液防晒乳具有防汗、防水和防摩擦的特性，同时还能有效抑制黏腻感。它涂抹顺滑，贴合度高，而且完全不黏腻，正如广告宣传的那样。它能有效阻挡紫外线，且持久防晒，是一款各方面表现均衡的产品。

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SPF 值和 PA 值怎么选？

《LDK》指，短时间在室外时，SPF 值在 30 左右、PA+++ 的防晒霜就足够了。在阳光强烈的日子或长时间户外活动时，建议选择 SPF 值 30 或更高、PA+++ 或更高的防晒霜。紫外线的数量和强度会因季节、时间和天气变化很大。最好根据日常生活方式选择不同 SPF 值和 PA 值的防晒霜。

资料来源：《LDK the Beauty》

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