鞋底越软越舒服？医生点名3类鞋易伤膝盖扭伤脚踝 拣鞋谨记3大秘诀

鞋底越软越舒服的款式是选鞋的黄金法则？有医生点名3大类热门鞋款，不仅容易导致扭伤脚踝，甚至会增加伤及膝盖的风险。他也教拣鞋3大秘诀，守护足部健康。

鞋底越软越舒服？医生点名3类鞋易伤膝盖扭伤脚踝

重症科医生黄轩在Facebook专页撰文表示，医生最常看到的脚痛原因，门诊最常见的脚痛个案，元凶往往不是走路过多，而是病人选错鞋。他解释，人脚结构复杂，由26块骨头、33个关节及过百条肌肉韧带组成，需要稳定的支撑与自然的活动空间。若鞋的设计破坏这种平衡，身体便会出现连锁反应。他特别点名，现时在社交平台上极受欢迎的3类鞋，虽然看似时尚又舒适，但从足部医学角度来看，其实绝不适合长时间穿著：

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1.鞋底过度柔软：踩屎鞋

很多人追求踩起来像云一样的柔软脚感鞋子，但鞋底过度柔软，足弓便会失去必要的支撑。长此下去，足弓会慢慢向内塌陷，令足底筋膜长期被过度拉扯，久而久之便可能引发慢性疼痛。同时，身体为了维持平衡，会让小腿肌肉不断代偿发力，因此有些人穿著这类鞋走久后，会感到小腿特别疲劳。

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2.鞋底过厚：厚底鞋、矮子乐

厚底鞋能让人看起来更高，但问题在于，过厚的鞋底会大大降低脚底对地面的感知能力。当脚底感觉变得迟钝，身体的平衡反应也会随之变慢。在凹凸不平的路面行走，或突然转向时，脚踝便会因为反应不及而更容易扭伤。

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3.鞋头空间太窄：尖头鞋

不少鞋款外型设计都偏向狭长，但脚趾其实需要足够的空间才能自然展开。当脚趾被长期挤压时，便可能引发一连串问题，包括拇指外翻、锤状趾、指甲嵌入，甚至神经压迫带来的疼痛。更重要的是，当脚趾无法正常发力，步态也会受到影响，从而增加膝盖与髋关节的压力。

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如何正确拣鞋？

黄轩医生表示，脚是人体与地面接触的第一个结构，很多身体问题，往往就是从这里开始。他建议选鞋时要紧记以下3大原则：

鞋底稳定不要选择过度柔软的款式。 鞋头空间足够，确保所有脚趾都能自然展开。 具备基本足弓支撑。

资料来源：重症科医生黄轩

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