内地餐厅炒饭粒粒分明全因「科技米」？拆解「科技米」食安风险 7种米营养价值比拼

内地社交网站小红书近日热议称为「科技米」的食材，有网民发文指，内地市面上不少餐厅，特别是制作炒饭时采用「科技米」，导致炒饭口感「跟吃塑料一样」，引发广泛共鸣。「科技米」是甚么？如何可以分辨「科技米」及普通大米？

有网民日前在小红书发文，以「能不能杜绝这种米」为题，批评「科技米」口感奇怪，引来数千则回应。不少食客留言表示有过不愉快经历，形容其「米没米味」，口感「像吃胶粒」，甚至有网民表示「为免中伏，如今已不敢点炒饭」。然而有食客反驳指，首次品尝时感觉「口感惊为天人」，形容其质地「有种弹弹的，米线的感觉」。由于这种米粒不易黏连，烹调时能轻易做到粒粒分明，因而获得部分餐厅厨师的青睐。

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专家拆解：何谓「科技米」？

据内地业内人士及资料显示，所谓「科技米」，又称「复合米」或「重组米」，在内地已非新事物。其制作方法并非传统种植，而是将碾米过程中产生的碎米磨成粉末，再混合小麦粉、玉米淀粉，甚至魔芋粉及单双甘油脂肪酸酯、磷酸二氢钙等合规食品添加剂，最后经由机器挤压，重新塑造成米粒的形状。

据了解，「科技米」的研发初衷是为了善用粮食资源，将碎米循环再用，并为糖尿病患者或需要低升糖指数饮食的人士提供营养补充。由于其形态稳定，亦常被应用于自热饭盒等方便食品中。近年内地科研团队更在此基础上，研发出含有肉类营养、蛋白质含量更高的「肉味米」。

消费者如何分辨「科技米」？

虽然「科技米」符合食品安全标准，但对于追求传统米饭甘香及软糯口感的食客而言，风味始终有别。公众若希望分辨，可从以下两方面入手，第一是外观特征：传统大米米粒形状较自然饱满，而「科技米」因经机器挤压，外形通常较为统一、幼长，并呈现「两头尖尖」的特征。第二是烹煮状态：有网民分享，若将此类米用于煮粥或长时间浸泡于汤汁，米粒会出现极度膨胀，但不会煮烂，形态与口感反而类似粉条，与一般白米状态有明显区别。

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7种米的营养价值

「科技米」的出现，原本是为糖尿病患者或需要低升糖指数饮食的人士提供营养补充。市面上有不同种类的大米，假如想减肥最好食用哪些米？

1. 白米

白米由于容易消化和吸收，对身体造成的负担较轻，能与各式菜肴完美搭配，从而轻易地带来饱足感。建议在活动量较大的日间（如早餐和午餐）食用，以便身体有效消耗其热量。此外，对于经常运动的人来说，白米也是理想的选择，因为它能在运动前迅速转化为身体所需的能量。

2. 糙米

糙米含有丰富的膳食纤维、维他命及矿物质，有助于减缓血糖上升速度，使脂肪不易囤积，并能促进肠道健康。食用糙米时需要充分咀嚼，这会自然而然地放慢进食速度，让人更容易感到饱足，因此非常适合作为晚餐的主食。

3. 杂谷米

在减肥过程中，人们容易缺乏铁、镁和多酚等营养素，而杂谷米正好能对此进行补充。透过将杂谷米与白米混合烹煮，便能轻松提升一餐的营养密度。对于还不习惯糙米口感的人来说，这是一个绝佳的入门选择。

4. 糯麦

糯麦富含一种名为「β-葡聚糖」的水溶性膳食纤维，能有效延缓餐后血糖的飙升，并有助于控制胆固醇。其烟韧的口感能带来强烈的饱足感，即使少量食用也能感到满足，特别适合那些担心会不小心饮食过量的人。糯麦通常不会单独食用，而是加入白米或糙米中一同烹煮。

5. 椰菜花饭

椰菜花饭是将花椰菜切碎制成，对于希望减少碳水化合物摄取、同时增加蔬菜食用量的人来说，是一个极好的替代方案。它特别适合在较晚享用晚餐，或是在大餐之后用来调整饮食平衡时食用。如果一开始不习惯它的口感，可以尝试将其与白饭混合，这是一个帮助适应的好方法。

6. 蒟蒻饭／魔芋米

魔芋米适合需要控制卡路里和糖分摄取的人群。它的主要好处是在增加米饭份量的同时，降低整体的热量摄取。为了在获得满足感与确保饮食可持续性之间取得平衡，最好将它与白米或糙米饭搭配食用，而不是完全取代主食。

7. 燕麦饭

燕麦饭具有低升糖指数和高蛋白质的特点，能让血糖水平稳定上升，并提供持久的饱足感。它准备起来十分方便，无论是作为早餐，还是想简单解决一餐，都是理想的选择。然而，由于其营养构成及消化特性与米饭不同，建议不要三餐都只吃燕麦饭，最好与糙米或白米交替食用。

