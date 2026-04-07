电饭煲保温超过4小时=养菌？医生警告：或增3大癌症风险 5款常用厨具也暗藏恶菌

不少人习惯将早上煮好的粥、或中午吃剩的饭，用电饭煲一直保温到晚上，这个看似方便的举动，随时可能养出致命细菌！有医生警告，饭菜在电饭煲保温超过4小时，会产生致癌物，增加患上肝癌、胃癌等3大癌症的风险。除了电饭煲，厨房里还有5大用品，同样会暗藏恶菌，需多加留意和更换。

电饭煲保温超过4小时=养菌？医生警告或增3大癌症风险

据内媒《人民日报健康时报》指，许多家庭习惯将电饭煲长时间设定在保温模式，例如早上出门前煮好的粥，留待晚上回家享用，省却翻热的步骤；或是中午吃剩的米饭，继续插电保温至晚餐时段。然而，四川省肿瘤医院临床营养科主任医师熊竹娟指出，电饭煲存放超过4小时的饭菜，会变成细菌的「繁殖天堂」，甚至可能悄悄产生致癌物。

1.助长细菌快速繁殖

电饭煲的「保温」功能，一般会将温度维持在60℃至70℃之间，但此举其实存在两大隐患：

温度受热不均：特别是上层接触到空气的部分，温度很容易会降至60℃以下，跌入危险温度带。

造成二次污染： 如果饭菜已经被吃过，或沾有口水的勺子曾接触过煲内的饭菜，细菌便有了可乘之机。例如常见的金黄葡萄球菌和沙门氏菌，一旦进入电饭煲，只要温度合适，其数量最快可在20分钟内增加一倍。

若不慎进食了这些受污染的饭菜，轻则可能引起腹痛、腹泻；重则可能诱发急性肠胃炎，导致呕吐、腹泻等严重症状，对身体健康构成威胁。

2.恐增加患癌风险

许多绿叶蔬菜本身含有天然的硝酸盐，正常食用并没有问题。然而，当饭菜在电饭煲内长时间保温，细菌会将硝酸盐转化为亚硝酸盐。当亚硝酸盐进入胃部后，会与蛋白质的分解物结合，生成亚硝胺。这正是世界卫生组织（WHO）认定的一级致癌物，与肝癌、胃癌、食道癌的发生有密切关联。简单来说，一锅长时间保温的蔬菜，其致癌风险会在无形中悄悄升高。虽然单次食用的剂量可能不高，但若长期维持这种饮食习惯，肝脏的负担和细胞的损伤便会不断累积，大大增加潜在的致癌风险。因此，电饭煲保温模式下的饭菜，最好在4小时内食用完毕。如果预计无法吃完，应尽快将其取出，放入雪柜冷藏，切勿为细菌和风险留下滋生的机会。

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5款常用厨具也暗藏恶菌 厨房抹布多久需更换一次？

除了电饭煲的保温问题，多位专家亦同时指出，以下这些5种常用的厨具同样需要警惕：

5款常用厨具易藏恶菌

1.筷子

大部分家庭仍习惯使用竹制或木制的筷子，然而，竹、木制品正是霉菌最爱的生存环境。只要环境湿度足够，筷子本身未完全干透，最快仅需一天时间便能生成霉斑。发霉的筷子上可能带有黄曲霉毒素，这是一种毒性极强的致癌物，已被证实容易诱发肝癌。与此同时，若消毒不够彻底，筷子上的大肠杆菌、金黄葡萄球菌等细菌亦会严重超标，使用后极可能引致腹泻、呕吐、肠胃炎等消化系统疾病。因此，建议筷子最好每3至6个月更换一次。

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2.多用途的抹布

一块抹布，可以擦桌子、抹炉头、洗碗、擦砧板，它本身便已成为厨房里最须警惕的卫生死角。这种行为极可能造成致病菌的交叉污染，增加健康隐患。此外，抹布用久了会变得又臭又硬，这是因为在使用过程中，抹布沾染了大量油污及水垢，导致纤维硬化，也为微生物提供绝佳的生长环境，促使它们快速繁殖、代谢及死亡，其间产生的硫化氢等物质，便是抹布变臭的元凶。

抹布必须勤于更换，每次清洗后应悬挂晾干，并定期使用消毒剂浸泡或以沸水消毒，最好能做到专布专用。用于日常清洁的抹布应每月更换一次，而直接接触餐具的抹布则需更频繁地更换。

3.有刮痕的易洁镬

根据2022年国际期刊《全环境科学》刊登的一项研究，易洁镬涂层上仅仅几毫米的刮痕，就足以释放数以百万计的塑胶微粒，这些微粒会进入食物中，最终被人体摄入。研究发现，易洁镬涂层通常是聚四氟乙烯或特氟龙，属于PFAS。虽然这种涂层热稳定性较高，但当其与镬铲等坚硬物体摩擦时，便会形成微小的塑胶颗粒，并被人体摄入。这些塑胶被称为永不降解的化学物，几乎无法被身体排出，恐对健康造成永久的化学危害。研究同时指出，在实际烹饪过程中，释出的有毒塑胶数量将会更高。

建议应立即停止使用任何带有刮痕的易洁镬，并尽快更换新品，确保每一餐都食得安心。

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4.洗碗海绵

即使是看起来干净的洗碗海绵，也可能正滋生著大量细菌。其疏松多孔的质地，内部充满大小不一的孔洞，极易残留水份、食物残渣和油污，为细菌的生长提供了理想的温床。此外，洗碗海绵常被用于清洁不同物品，例如切过生肉的砧板、油腻的炒镬、以及残留食物的碗碟。这些物品上的各种细菌最终都会汇集在海绵中，使其成为细菌丰富的地方。即使使用后已挤不出水，海绵内部也很难在短时间内彻底干透，长期处于湿润状态，为细菌创造了完美的繁殖条件。

建议用完后的洗碗海绵，必须及时清洗干净，彻底挤干水份，并放置在干燥、通风处。同时应定期更换，建议至少每月更换一次。

5.砧板

使用已久的木制砧板上若有太多刀痕，便很容易藏污纳垢，滋生细菌和霉菌。虽然少量霉菌吃进体内未必会引起大问题，但无论在感官上还是心理上都会令人感到不适。更严重的是，如果在处理生肉时，有肉屑残留在砧板的缝隙中，其后再处理其他食物时，便很容易被生肉上的大肠杆菌、沙门氏菌等污染，严重时可能引发食物中毒。

建议家中应至少准备两块砧板，严格做到生熟分开。砧板属于消耗品，一旦发现有发霉、变色、开裂、变形、刮痕过多，甚至掉出木屑等情况，便应及时更换，避免祸从口入。

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资料来源：《人民日报健康时报》

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