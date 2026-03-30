营养软糖等于吃添加剂？含糖量恐比营养成分多 专家教精明选购保健品3大原则
发布时间：21:00 2026-03-30 HKT
外型吸引又容易入口的营养软糖，近年成为不少人取代选择保健品的首选，以为能轻松补充维他命和矿物质，或者帮助宁神安眠。有专家指出，这些软糖有效营养成分可能极少，反而吃下一堆糖、人造色素及化学添加剂。除了软糖类，选购其他保健品也小心成分陷阱，避免不必要甚至损害健康的添加剂。如何精明地选择真正对健康有益的产品？
根据《独立报》（The Independent）报道，无论是在社交媒体，还是走入地铁站与商场，十之八九都是由明星或KOL推介的各式各样保健品广告，令人花多眼乱。有调查显示，高达六成的25-34岁受访者，竟依赖KOL或社交媒体的建议来选购保健品。当中可能充斥著缺乏临床实证、功效成疑，不安全或未经规管的产品，轻则没有效能、形同白吃，严重更甚至会有损健康。以下整理了多位医学及营养专家的建议，精明选购保健品三大法则
1. 寻找「第三方检测」（Third-Party Testing）认证
「第三方检测」意味著产品已通过独立机构的测试，其功效宣称并非「自己人说了算」。英国家庭医生Dr. Amos Ogunkoya指出，消费者应主动在品牌网站或产品包装上，寻找相关的独立测试证明。此外，营养专家Ashley English补充，GMP认证也是判断产品质素的重要指标。
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2. 勿轻信「专有配方」（Proprietary Blends）字眼
「专有配方」听起来好像很专业，但Dr. Ogunkoya警告，这其实是品牌常用的营销伎俩，用以隐藏配方中各种成分的确切剂量。品牌可能只添加微量的有益成分作宣传，再用大量廉价、无效的物质填塞。如果一个品牌对其成分剂量含糊其辞，其效果便相当可疑。
3. 检查有否不必要的添加剂
许多胶囊或药丸都含有填充剂或抗结块剂，虽然本身无害，但大量摄取或会引起肠胃不适。特别是软糖类保健品，更是添加人造色素、甜味剂和调味剂的「重灾区」。Dr. Ogunkoya直言，高品质的保健品根本不需要这些添加剂。
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保健品常见添加剂清单
专家们提醒，检视成分标签时，要注意9种应尽量避免的「红色警报」成分。这些添加剂不但对保健功效毫无贡献，更可能导致消化系统受损、胆固醇升高、炎症等问题，严重危害健康。
|常见添加剂
|常见用途
|潜在风险
|硬脂酸镁 (Magnesium Stearate)
|填充剂、抗结块剂
|可能影响营养吸收，或会引发肠易激综合症（IBS）相关问题
|二氧化矽 (Silicon Dioxide)
|抗结块剂
|生产时可能混入有微塑胶，有机会在人体组织中积聚
|瓜尔胶 (Guar Gum)
|填充剂、增稠剂
|可能引起腹胀及消化不良，减慢消化系统运作
|糙米粉 (Brown Rice Flour)
|廉价填充剂
|几乎没有营养价值，且根据来源不同，可能含有微量有毒物「砷」
|人造色素、香料及甜味剂
|用于提升外观与口感
|有报告表明与儿童过度活跃症有关；部分研究指阿斯巴甜等代糖或会扰乱肠道菌群，影响代谢
|二氧化钛 (Titanium Dioxide)
|增白剂的一种，令药丸更白更亮
|早已被欧盟禁用，因有研究指其可能在细胞中积聚并损害DNA，或引发肠道炎症
|氢化油 (Hydrogenated Oils)
|常用于软胶囊
|属于反式脂肪，会对胆固醇水平产生负面影响，增加心脏病及全身性炎症风险
|卡拉胶 (Carrageenan)
|增稠剂、稳定剂
|源自红海藻的物质，已知可能引发肠道炎症及消化系统不适，或会加剧肠易激及结肠炎
|明胶 (Gelatin)
|用于制作胶囊外壳
|劣质的明胶可能来自于饲养环境差的动物，有使用激素和抗生素的疑虑。若来源不明，应尽量避免
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保健品越贵越好？吃多久才见效？
专家提醒，保健品不一定越贵越有效。产品的价格受第三方检测成本、品牌包装、名人代言等多重因素影响。比起只考量价格，更应该著优先著重成分的质素、生物吸收率（Bioavailability），以及是否含有不必要的添加剂。以「镁」为例，柠檬酸镁（Magnesium Citrate）的吸收率就比氧化镁（Magnesium Oxide）更高。
另外，切忌胡乱补充营养素，例如维他命A、D、E、K及铁、锌等会在体内积聚，过量可引致反效果。最理想的做法是咨询家庭医生或营养师，透过血液检测了解自己身体的确切需要，并按照指示服用。大部分维他命、铁质、镁质则需要持续服用4至8星期；而Omega-3等补充品，更可能需要数月才能看到明显效果。建议在服用1-3个月后留意身体变化，以确定产品是否真正对自己有益。
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