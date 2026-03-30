营养软糖等于吃添加剂？含糖量恐比营养成分多 专家教精明选购保健品3大原则

外型吸引又容易入口的营养软糖，近年成为不少人取代选择保健品的首选，以为能轻松补充维他命和矿物质，或者帮助宁神安眠。有专家指出，这些软糖有效营养成分可能极少，反而吃下一堆糖、人造色素及化学添加剂。除了软糖类，选购其他保健品也小心成分陷阱，避免不必要甚至损害健康的添加剂。如何精明地选择真正对健康有益的产品？

根据《独立报》（The Independent）报道，无论是在社交媒体，还是走入地铁站与商场，十之八九都是由明星或KOL推介的各式各样保健品广告，令人花多眼乱。有调查显示，高达六成的25-34岁受访者，竟依赖KOL或社交媒体的建议来选购保健品。当中可能充斥著缺乏临床实证、功效成疑，不安全或未经规管的产品，轻则没有效能、形同白吃，严重更甚至会有损健康。以下整理了多位医学及营养专家的建议，精明选购保健品三大法则

1. 寻找「第三方检测」（Third-Party Testing）认证

「第三方检测」意味著产品已通过独立机构的测试，其功效宣称并非「自己人说了算」。英国家庭医生Dr. Amos Ogunkoya指出，消费者应主动在品牌网站或产品包装上，寻找相关的独立测试证明。此外，营养专家Ashley English补充，GMP认证也是判断产品质素的重要指标。

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2. 勿轻信「专有配方」（Proprietary Blends）字眼

「专有配方」听起来好像很专业，但Dr. Ogunkoya警告，这其实是品牌常用的营销伎俩，用以隐藏配方中各种成分的确切剂量。品牌可能只添加微量的有益成分作宣传，再用大量廉价、无效的物质填塞。如果一个品牌对其成分剂量含糊其辞，其效果便相当可疑。

3. 检查有否不必要的添加剂

许多胶囊或药丸都含有填充剂或抗结块剂，虽然本身无害，但大量摄取或会引起肠胃不适。特别是软糖类保健品，更是添加人造色素、甜味剂和调味剂的「重灾区」。Dr. Ogunkoya直言，高品质的保健品根本不需要这些添加剂。

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保健品常见添加剂清单

专家们提醒，检视成分标签时，要注意9种应尽量避免的「红色警报」成分。这些添加剂不但对保健功效毫无贡献，更可能导致消化系统受损、胆固醇升高、炎症等问题，严重危害健康。

常见添加剂 常见用途 潜在风险 硬脂酸镁 (Magnesium Stearate) 填充剂、抗结块剂 可能影响营养吸收，或会引发肠易激综合症（IBS）相关问题 二氧化矽 (Silicon Dioxide) 抗结块剂 生产时可能混入有微塑胶，有机会在人体组织中积聚 瓜尔胶 (Guar Gum) 填充剂、增稠剂 可能引起腹胀及消化不良，减慢消化系统运作 糙米粉 (Brown Rice Flour) 廉价填充剂 几乎没有营养价值，且根据来源不同，可能含有微量有毒物「砷」 人造色素、香料及甜味剂 用于提升外观与口感 有报告表明与儿童过度活跃症有关；部分研究指阿斯巴甜等代糖或会扰乱肠道菌群，影响代谢 二氧化钛 (Titanium Dioxide) 增白剂的一种，令药丸更白更亮 早已被欧盟禁用，因有研究指其可能在细胞中积聚并损害DNA，或引发肠道炎症 氢化油 (Hydrogenated Oils) 常用于软胶囊 属于反式脂肪，会对胆固醇水平产生负面影响，增加心脏病及全身性炎症风险 卡拉胶 (Carrageenan) 增稠剂、稳定剂 源自红海藻的物质，已知可能引发肠道炎症及消化系统不适，或会加剧肠易激及结肠炎 明胶 (Gelatin) 用于制作胶囊外壳 劣质的明胶可能来自于饲养环境差的动物，有使用激素和抗生素的疑虑。若来源不明，应尽量避免

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保健品越贵越好？吃多久才见效？

专家提醒，保健品不一定越贵越有效。产品的价格受第三方检测成本、品牌包装、名人代言等多重因素影响。比起只考量价格，更应该著优先著重成分的质素、生物吸收率（Bioavailability），以及是否含有不必要的添加剂。以「镁」为例，柠檬酸镁（Magnesium Citrate）的吸收率就比氧化镁（Magnesium Oxide）更高。

另外，切忌胡乱补充营养素，例如维他命A、D、E、K及铁、锌等会在体内积聚，过量可引致反效果。最理想的做法是咨询家庭医生或营养师，透过血液检测了解自己身体的确切需要，并按照指示服用。大部分维他命、铁质、镁质则需要持续服用4至8星期；而Omega-3等补充品，更可能需要数月才能看到明显效果。建议在服用1-3个月后留意身体变化，以确定产品是否真正对自己有益。

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