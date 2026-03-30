春笋食用不当致消化道出血 医生教5步安全煮法避免伤肠胃 4类人要慎食！

当下正是春笋新鲜上市的时节，但食用不当反而会危害健康！内地近期有宗因错误食用春笋，引致消化道出血。有医生教5步煮春笋，安全又能避免伤肠胃。

春笋食用不当致消化道出血 医生教5步安全煮法

据内媒《生命时报》报道，近期浙江杭州、福建厦门、湖南常德等多地医院均发现，因不当食用春笋而导致消化道出血的个案明显增多。浙江省人民医院消化内科主任潘文胜医生，在3月24日接受采访时更表示：「仅由昨日到今日，科室已收治了四、五名因食笋出事的病人，昨晚10点仍在为相关病人进行手术。」潘医生更分享一个案，指曾有病人的胃镜检查显示，一块未经充分咀嚼的春笋，竟卡在十二指肠的憩室里，反复刺激肠壁，导致发炎、糜烂，最终引发溃疡出血。

综合分析，春笋对消化道不友善，主要源于其富含的三种成份，包括不可溶性膳食纤维、草酸和鞣酸。虽然春笋是高纤维、低热量的健康食品，但其粗纤维却是一把双面刃。一方面，它能有效促进肠道蠕动，帮助消化，缓解便秘；但另一方面，这种坚韧的纤维质，一旦过量食用，便容易对肠胃道造成物理性损伤。

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即使是肠胃功能良好的人，大量进食春笋亦容易刺激肠胃，并影响钙、铁、锌等营养素的吸收。对于本身肠胃功能较弱，或患有胃溃疡、胃炎等疾病的人士，过量食用更可能引发消化不良、胃胀气、胃酸倒流等不适，严重时甚至会诱发消化道出血，出现呕血、黑便等危急并发症。此外，春笋含有难溶性的草酸、鞣酸等物质，会加速胃酸分泌，对胃黏膜形成物理、化学双重打击。

潘医生强调，春笋营养价值高，只需适量摄取及合理烹调即可。他提醒，春笋买回家后，切勿为求方便而直接下镬炒，正确做法是先焯水。这个步骤能去除大部分草酸和植酸，并降低单宁含量，从而减低对肠胃的刺激。

春笋正确焯水5步骤

春笋正确焯水5步骤：

春笋去壳，切成合适大小的块状或片状。

在锅中烧滚水，水量必须足够淹过所有春笋。

将春笋放入沸水中，煮7至10分钟（时间需根据春笋的大小和老嫩程度调整，粗壮的春笋需要更久）。

捞起后，可用冻水浸泡一会，以进一步去除涩味和残留成分。

沥干水份后，才进行后续的烹调。

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3个食用春笋贴士 4类人要慎食

潘医生也提出3个食用建议，避免对肠胃带来刺激：

1.控制份量

食用春笋应以尝鲜为原则，不宜过量。建议一家人分食一碟，每人每次的食用份量，最好不超过200克，每周亦不应食超过两次。

2.温和烹调，细嚼慢咽

应优先选择炖、蒸、煮等烹调方式。进食时，必须充分咀嚼，将粗纤维尽量嚼碎，以减轻肠胃的消化负担。提前煮过，再加入肉类，或用压力锅炖软，对肠胃的刺激会小一点。

3.高危人群避免进食

有消化道病史者，如消化性溃疡、胃底静脉曲张、肝硬化患者。

消化能力较弱的长者或消化系统未发育完全的儿童。

尿道结石患者，以防草酸与钙结合，形成结石。

正服用阿士匹灵、布洛芬等非类固醇抗发炎药者，因药物本身已可能损伤胃黏膜，再食春笋会增加风险。

他特别提醒，一旦食用春笋后，出现腹痛、腹胀、胃酸倒流、黑便、呕吐物呈咖啡色，或感到头晕、心慌、乏力等症状，可能已是消化道出血的警号，应立即停止进食，并及时求医。

资料来源：《生命时报》

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