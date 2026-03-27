最多农药蔬果2026｜菠菜蝉联最肮脏榜首 PFAS农药最常见恐致不育患癌 木瓜/牛油果最干净？｜附完整名单

2026年最新蔬果农药残留量排行榜出炉！美国环境工作组织（EWG）同时公布「最肮脏」和「最干净」清单。其中，菠菜连续2年击败士多啤梨、羽衣甘蓝等公认多农药的蔬菜或水果，成为最毒蔬果之首。组织今年重点关注「永久性化学物质」PFAS农药问题，这类农药在是次检测中极为常见。PFAS物质会永久存在于环境当中，有研究发现长期接触会增加患上多种癌症的风险，并可能有损生育能力。如何清洗农作物最有效清除有毒农药？

最多农药蔬果2026｜菠菜蝉联最肮脏榜首 哪12种蔬菜水果最毒？

自2004年起，美国环境工作组织（EWG）每年也会发布蔬果残留农药名单。于今年3月24日公布的最新「2026年农产品农药购物指南」中，该组织评估了美国农业部 （USDA）对47种水果和蔬菜、一共54344个样本的测试数据。测试前会经过去皮、擦洗和清洗步骤，结果仍发现264种农药，高达75%的非有机水果和蔬菜样本中含有农药残留。

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EWG组织将残留农药含量最多、毒性最强的12种蔬果列为「Dirty Dozen」。当中检测出农药残留的样本达到96%之多，一共被验出203种农药。除了薯仔之外的11种蔬果，平均每个单一样本都检测出4种或以上的农药残留。其中，位列榜首的菠菜，自去年开始超越士多啤梨成为「最肮脏」的蔬果。

2026年12种最多农药蔬果（Dirty Dozen）排名

2026年12种最多农药蔬果（Dirty Dozen）排名

15种最干净安心吃的蔬果 60%样本不含农药

EWG组织同时公布了「Clean Fifteen」名单，为农药残留最少的15种蔬果，当中有近60%的样本未检测到任何农药残留。只有16%的样本含有2种或以上农药。

2025年15种最干净蔬果（Clean Fifteen）排名

2025年15种最干净蔬果（Clean Fifteen）排名

其他蔬果哪些农药残留较多／较少？

被列入「Dirty Dozen」和「Clean Fifteen」的蔬果与去年的名单相同，惟部分排名有所变化。另外20款位于中间值的蔬菜和水果清单如下，按照其干净程度较高至低排名：

西兰花

哈密瓜

番薯

茄子

荷兰豆

西柚

覆盆子 / 红桑子

翠玉瓜

橙

墨西哥番茄 / 黏果酸浆（Tomatillos）

布冧

番茄

南瓜

车厘茄

西芹

青瓜

柑

生菜

灯笼椒和辣椒

青豆 / 四季豆

摄入农药对健康有何风险？PFAS惹关注恐致不育患癌

一些研究表明，杀菌剂、杀虫剂等农药被认为荷尔蒙失调有关，并可能损害神经系统和生殖系统。因此，孕妇和婴幼儿时期接触农药可能对儿童健康造成的危害尤其值得关注。食用农药残留量高的农产品，亦被发现可能会削弱进食蔬果通常带来的「减低心血管疾病和死亡风险」的保护作用。

EWG组织指出，今年报告的关注重点为「PFAS农药」的使用。PFAS被称为「永久性化学物质」。EWG组织分析发现，在所有水果和蔬菜中检测到的10大最常见农药当中，PFAS农药就占了3种。其中，验出率最高的农业为「咯菌腈/护汰宁 (Fludioxonil)」，在近90%的桃和布冧样本都发现到这种PFAS农药残留。另外两种「氟派瑞/氟吡菌醯胺 (Fluopyram)」及「联苯菊酯 (Bifenthrin)」，分别最常见于提子和黑莓当中。

科学家目前针对PFAS农药毒性仍未充分了解，尤其是当同时接触多种农药混合物而非单一化学物质时所产生毒性，需要重点研究。许多PFAS农药降解产物（三氟乙酸），可能具有的生殖毒性和免疫毒性，日益受到关注。因此组织提醒，选择有机农产品通常是减少摄取到农药的理想方法。最安全做法是清洗所有类型的农产品，包括有机或普通的蔬果，以减少农药残留、污垢和潜在的有害细菌。

对于PFAS的风险，美国食品药物管理局（FDA）曾表示，长期接触PFAS，会增加患上包括肾癌、卵巢癌、睾丸癌、前列腺癌、甲状腺癌、骨髓癌等风险，此外亦会增加胎儿在子宫内患上自闭症，甚至妇女不育的风险。

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