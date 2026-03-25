港人家中毛巾惊见13粒臭屁虫 网民逐粒数：少咗1粒去咗边 专家教3招击退虫卵

又到被称为「大埔名物」的臭屁虫繁殖产卵高峰期！有网民在社交平台发文指在窗外晾晒的毛巾上，惊见13粒臭屁虫的绿色虫卵，引发网民热议，更有人担心「少咗1粒」是否代表幼虫已在家中孵化。到底有何方法有效击退臭屁虫？

港人家中毛巾惊见13粒臭屁虫 虫卵一定是14粒？

近日有网民在Facebook群组「香港灭虫关注组」发文求救，指在一星期前于窗外晾晒的毛巾上，惊见俗称「臭屁虫」的虫卵踪影，引发热议。有眼利网民逐粒数更留言笑称：「少咗1粒去咗边？」

香港虫害控制从业员协会副会长陈伟强曾接受《星岛头条》访问，讲解臭屁虫的特性、繁殖高峰期并教处理方法。他表示，荔枝椿象俗称「臭屁虫」，这是因为荔枝椿象会在防御时在尾部喷出带有恶臭的酸性液体，浓烈的臭味仿如人类的臭屁，故得名「臭屁虫」。臭屁虫主要出没在华南地区，因该地区盛产果树，其主要食物为荔枝树及龙眼树；繁殖高峰期约在4至7月左右，这段时间是荔枝树及龙眼树的开花成熟期，因此荔枝椿象亦会在此时交配繁殖及产卵。

臭屁虫虫卵一般在树叶背面产卵，也有机会在接近果树附近的家居产卵，通常在窗帘或晾晒的衣物上出现。每组有14粒绿色虫卵，紧密排列，约为2至3mm大。目前并没有数据显示臭屁虫能飞的高度，但应和果树顶高度相差不远，因牠们以果树为生活范围，没有必要高飞。如果高楼层住户见到臭屁虫，可能因受风吹，或者水果气味吸引，但应是少数。臭屁虫本身并非病媒，不会传播对人体有害的疾病，却属于经济害虫，会破坏果树，引致植物花落果枯。

专家教3招击退臭屁虫/虫卵 虫卵「走甩」1粒会在家繁殖？

在家中发现臭屁虫或其虫卵，陈伟强指应采取以下3个步骤处理虫卵及消灭臭屁虫：

1.清除虫卵

若在衣物上发现虫卵，应戴上手套，或使用器具小心地移除。虽然虫卵本身不带伤害皮肤的酸性，但为免引发过敏，最好避免直接接触。

2.消灭臭屁虫

虫体本身有防御机制会喷出酸性液体，因此切忌直接拍打或按压。最安全有效的方法是，用稀释的肥皂水，直接喷洒在虫身，臭屁虫在短时间内便会死亡。如在果园果树上发现，同样可用肥皂水喷洒树叶，令臭屁虫死亡。

3.被喷酸性液体的处理方法

臭屁虫喷出的酸性液体，会引致灼热刺痛和红肿，但一般不至于溃烂。应立即用大量清水或微碱性的枧水冲洗患处，之后可涂上一般的皮肤药膏以作舒缓。除非出现强烈的过敏反应，否则大多无需就医。

对于网民担心有虫卵「走甩」，陈伟强指出，若发现的虫卵少于14粒，很可能代表部分已经孵化，但通常会留下痕迹。不过毋须过分忧虑，因为臭屁虫是活于野外的昆虫，并不适合在室内环境生存和繁殖。除非住所外种有果树，否则牠们不会在家中繁殖。若家中有种植果树，则可定期喷洒肥皂水，以减低臭屁虫的生存机会。

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