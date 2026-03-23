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20岁女网购「减肥针」乱用药 狂呕入院险致命 揭处方药零门槛网购超高危

食用安全
更新时间：15:57 2026-03-23 HKT
发布时间：15:57 2026-03-23 HKT

近年瘦瘦笔/减肥针等产品虽广泛流行，但滥用恐防惹祸。一名内地女子网购减肥针，自行注射后因效果未如理想，竟擅自将剂量增加四倍以上，结果狂呕不适，需紧急送院。事件揭发了网购平台「无门槛」销售处方药的乱象，只需填写基本资料即可轻易购得，风险不容忽视。

20岁女网购减肥针注射 急需瘦身自行加剂量

内媒报道，内地20岁女子小优（化名）是一位舞蹈专业学生，长期关注减肥方法。早前她在社交平台看到有人推荐「减肥针」替尔泊肽（Tirzepatide），称「零节食、打一针就瘦」，于是在未有咨询医生的情况下自行网购并注射。起初效果显著，她的体重一度维持在70多斤（约35公斤）。

农历新年期间饮食失控，体重回升至80多斤（约40多公斤）。由于有演出任务，急于减磅的小优擅自加大剂量，不久后便出现剧烈恶心、反复呕吐，被家人紧急送院。急诊科主治医生张杰表示：「病人来院时精神状态萎靡，呕吐次数多到记不清。」经检查，小优出现严重的低钠、低氯、低钾等电解质紊乱症状，后揭她一次注射了约10至15毫克的替尔泊肽，远超出常规起始剂量。

原是糖尿病处方药 易引发不良反应

张医生解释，替尔泊肽是一种GIP/GLP-1双标靶受体激动剂，相比司美格鲁肽（Semaglutide）等单一标靶药物，它能同时延缓胃排空、抑制食欲并促进脂肪分解，临床减重效果更显著，但副作用也更大。

替尔泊肽主要用途：

  • 治疗疾病：第2型糖尿病
  • 适用人士：仅限二甲双胍或磺脲类药物控制不佳的2型糖尿病患
  • 体重管理：仅建议用于BMI≥28的肥胖族群，或BMI≥24且有高血压、高血糖、血脂异常等代谢问题者
  • 用药剂量：起始剂量为2.5毫克、每周一次；4周后可增至5毫克；之后每4周增加2.5毫克

 【同场加映】糖尿病初期征状

 

张医生强调，像患者这样一次注射10毫克以上，极易引发严重不良反应，常见副作用包括：

  1. 严重胃肠道不适
  2. 胰脏炎风险
  3. 急性肾损伤风险
  4. 甲状腺癌风险

网上销售突破10万件 处方药几乎零门槛

调查发现，替尔泊肽注射液于2024年5月在内地获批上市，2026年1月被纳入国家医保目录。然而，这治疗糖尿病的处方药却因显著的减肥效果，被不少网红追捧并跟风使用，甚至有消费者表示「降价后火速囤货」。在网购平台上，有多家药房旗舰店销售该药，10毫克售价约人民币500元，20毫克约人民币800元，更有商家销售额逾10万件。

在网购平台上有多家店销售减肥针（图：扬子晚报/紫牛新闻）
在网购平台上有多家店销售减肥针（图：扬子晚报/紫牛新闻）
购买过程无需上传真实处方，即可轻松下单（截图至网购平台）
购买过程无需上传真实处方，即可轻松下单（截图至网购平台）

而所有售卖页面虽有标注「处方药需凭处方购买」，但购买过程中只需填写姓名、年龄、电话等基本资料，再随意勾选「超重患者」、「减重阶段」等选项，也无需上传真实处方，即可轻松下单，极容易购得！

    减肥无捷径 乱用药可致命

    张医生强调，「减肥没有捷径，药物只是辅助手段」，药物虽然对特定族群的体重管理有一定帮助，但绝不应单纯为了减肥而自行使用。用药前必须由专业医师评估，医生提醒，唯有建立健康饮食和规律运动的基础，才能真正实现健康减重：

    1. 进行饮食控制和运动干预
    2. 符合肥胖或超重伴代谢异常等条件，才可在医生指导下尝试小剂量用药
    3. 停药后若饮食运动习惯不变，体重很容易反弹

    资料来源：扬子晚报/紫牛新闻

    延伸阅读：38岁妇不戒淀粉 激减55磅「年轻」10年

     

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