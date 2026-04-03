代糖「阿斯巴甜」易致癌？澳门消委会检测香口胶/微型糖果 即看10款安全名单
更新时间：11:00 2026-04-03 HKT
发布时间：11:00 2026-04-03 HKT
发布时间：11:00 2026-04-03 HKT
不少港人习惯透过嚼食香口胶来保持口腔清新，而近年来，以甜味剂取代传统糖分的无糖香口胶或微型糖果，因其「健康」形象而深受大众欢迎。有见及此，澳门消费者委员会早前特意对市面上的相关产品进行了一项检测，结果显示，所抽检的10款口香糖及微型糖果样本，均未发现甜味剂含量超标的情况。
代糖「阿斯巴甜」易致癌？10款香口胶/微型糖果样本全数合格
国际癌症研究机构、世界衞生组织和粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会，早前将无糖甜味剂「阿斯巴甜」（Aspartame）归类为「2B类致癌物」，即可能对人类致癌的物质。根据澳门消委会第355期《澳门消费》资料显示，咀嚼香口胶或进食一粒带有清新薄荷香气的糖果，能即时纾缓紧张情绪或提升专注力；而在进食后未能即时刷牙清洁口腔的情况下，香口胶更可为人际关系密切的职场人士，避免因口气带来的尴尬场面。不过，香口胶含有糖分，对于需要控制体重或患有糖尿病的消费者而言，长期及经常食用或会造成负担，因此近年以甜味剂取代糖分的无糖香口胶，逐渐受到消费者欢迎。
澳门消委会与市政署食品安全厅合作，针对香口胶及微型糖果中的甜味剂含量进行检测，以了解是否存在超标情况。检测结果显示，所有受检样本的甜味剂含量均符合本澳第12/2018号行政法规《食品中甜味剂使用标准》，全部样本未见异常。
10款香口胶/微型糖果安全名单：
|产品名称（香口胶）
|规格
|产地
|
零售价*
（澳门元）
|爽浪无糖香口珠-超凉薄荷味
|75.6克
|台湾
|$22.2
|WRIGLEY'S DOUBLEMINT CHEWING GUM（PEPPERMINT）
|40.5克
|中国内地
|$6.3
|益达无糖香口珠-清凉薄荷味
|28克
|台湾
|$9.5
|产品名称（微型糖果）
|Asahi MINTIA Breeze Frozen Aqua
|22克
|日本
|$18.9
|FISHERMAN'S FRIEND MINT FLAVOUR LOZENGES
|25克
|英国
|$13.0
|FRISK breath mint strong
|105克
|荷兰
|$57.9
|IMPACT MINTS Peach flavoured Mints sugar free
|14克
|德国
|$13.0
|WRIGLEY'S Airwaves honey & lemon flavoured Candy
|30克
|印度
|$5.3
|WRIGLEY'S eclipse CHEWY MINTS MINTY LEMON FLAVOUR
|45克
|中国内地
|$6.9
|WRIGLEY'S Extra SUGARFREE MINTS FOREST BERRIES FLAVOUR
|20克
|中国内地
|$8.9
* 不同零售点有价格差异。
选购食用香口胶/微型糖果5大要诀
市政署食品安全厅就香糖之选购及食用提供以下建议：
- 应向信誉良好的店舖购买香口胶；
- 并留意产品包装上的食用期限、包装是否完整，以及其存放环境与温度是否合适；
- 购买前应仔细阅读包装上的标签资料，注意其贮存方法、成分等资讯，以挑选合适的产品；特别需要注意的是，苯酮尿症患者不宜食用含有阿斯巴甜的产品；
- 购买后，应按照包装上标示的保存方法妥善贮存；
- 若发现香口胶的卫生状况或质量出现异常，便不应选购或食用。
延伸阅读：咀嚼香口胶8分钟释94%微胶粒 研究揭长期吃恐吞数万微胶粒 或增患癌不育风险！
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