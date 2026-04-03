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代糖「阿斯巴甜」易致癌？澳门消委会检测香口胶/微型糖果 即看10款安全名单

食用安全
更新时间：11:00 2026-04-03 HKT
发布时间：11:00 2026-04-03 HKT

不少港人习惯透过嚼食香口胶来保持口腔清新，而近年来，以甜味剂取代传统糖分的无糖香口胶或微型糖果，因其「健康」形象而深受大众欢迎。有见及此，澳门消费者委员会早前特意对市面上的相关产品进行了一项检测，结果显示，所抽检的10款口香糖及微型糖果样本，均未发现甜味剂含量超标的情况。

代糖「阿斯巴甜」易致癌？10款香口胶/微型糖果样本全数合格

国际癌症研究机构、世界衞生组织和粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会，早前将无糖甜味剂「阿斯巴甜」（Aspartame）归类为「2B类致癌物」，即可能对人类致癌的物质。根据澳门消委会第355期《澳门消费》资料显示，咀嚼香口胶或进食一粒带有清新薄荷香气的糖果，能即时纾缓紧张情绪或提升专注力；而在进食后未能即时刷牙清洁口腔的情况下，香口胶更可为人际关系密切的职场人士，避免因口气带来的尴尬场面。不过，香口胶含有糖分，对于需要控制体重或患有糖尿病的消费者而言，长期及经常食用或会造成负担，因此近年以甜味剂取代糖分的无糖香口胶，逐渐受到消费者欢迎。

澳门消委会与市政署食品安全厅合作，针对香口胶及微型糖果中的甜味剂含量进行检测，以了解是否存在超标情况。检测结果显示，所有受检样本的甜味剂含量均符合本澳第12/2018号行政法规《食品中甜味剂使用标准》，全部样本未见异常。

10款香口胶/微型糖果安全名单：

 

10款香口胶/微型糖果安全名单
10款香口胶/微型糖果安全名单
10款香口胶/微型糖果安全名单
10款香口胶/微型糖果安全名单
10款香口胶/微型糖果安全名单
10款香口胶/微型糖果安全名单
产品名称（香口胶） 规格 产地

零售价*

（澳门元）
爽浪无糖香口珠-超凉薄荷味 75.6克 台湾 $22.2
WRIGLEY'S DOUBLEMINT CHEWING GUM（PEPPERMINT） 40.5克 中国内地  $6.3
益达无糖香口珠-清凉薄荷味 28克  台湾 $9.5
产品名称（微型糖果）      
Asahi MINTIA Breeze Frozen Aqua 22克 日本 $18.9
FISHERMAN'S FRIEND MINT FLAVOUR LOZENGES 25克 英国 $13.0
FRISK breath mint strong 105克 荷兰 $57.9
IMPACT MINTS Peach flavoured Mints sugar free 14克 德国  $13.0
WRIGLEY'S Airwaves honey & lemon flavoured Candy 30克 印度 $5.3
WRIGLEY'S eclipse CHEWY MINTS MINTY LEMON FLAVOUR 45克 中国内地 $6.9
WRIGLEY'S Extra SUGARFREE MINTS FOREST BERRIES FLAVOUR 20克 中国内地 $8.9

* 不同零售点有价格差异。

选购食用香口胶/微型糖果5大要诀

市政署食品安全厅就香糖之选购及食用提供以下建议：

  • 应向信誉良好的店舖购买香口胶；
  • 并留意产品包装上的食用期限、包装是否完整，以及其存放环境与温度是否合适；
  • 购买前应仔细阅读包装上的标签资料，注意其贮存方法、成分等资讯，以挑选合适的产品；特别需要注意的是，苯酮尿症患者不宜食用含有阿斯巴甜的产品；
  • 购买后，应按照包装上标示的保存方法妥善贮存；
  • 若发现香口胶的卫生状况或质量出现异常，便不应选购或食用。

延伸阅读：咀嚼香口胶8分钟释94%微胶粒 研究揭长期吃恐吞数万微胶粒 或增患癌不育风险！

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