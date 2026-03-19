洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！

洗衣珠方便易用，成为不少家庭的洗衫新宠，但可能会遇到洗衣珠难以溶解、衣物洗后仍残留胶状物，甚至感觉越洗越脏的困扰？有专家教正确使用洗衣珠洗衫3步骤，助彻底告别洗剂残留，亦提醒使用滚筒洗衣机，切忌放入过多洗衣珠。

洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤

据品牌净毒五郎网页资料指，许多人习惯先放衣物，再抛入洗衣珠，但其实是错误的顺序。如果洗衣珠最后才放，会被堆叠的衣物挡住水分，导致其外膜溶解不完全，令浓缩的洗剂残留在衣物上。想避免洗剂残留，可参考以下正确使用洗衣珠3个步骤：

洗衣珠洗衫3步骤

1.先放洗衣珠

在洗衣机仍然空置时，应先将洗衣珠放置在滚筒的底部。此举可确保洗衣珠在注水初期便能充分接触水流，让外膜正常溶解，避免洗剂集中附著在衣物的某一处。

2.再放脏衣物

放入洗衣珠后，再将待洗衣物叠放在洗衣珠的上方。这个步骤尤其重要，特别是使用滚筒式洗衣机，确保衣物覆盖在洗衣珠上，能避免洗衣珠在滚动过程中卡在机门边的胶圈，导致无法顺利溶解。

3. 按下启动键

完成以上步骤后，便可根据衣物的材质及脏污程度，选择合适的洗衣模式并启动，洗程开始后，水流会带动洗衣珠均匀溶解，使洗剂能更平均地分布在整筒衣物之中。

此外，一个常被忽略的细节，正是洗衣珠能否发挥功效的关键。拿取洗衣珠时，必须确保双手干爽，否则外膜一旦受潮软化，便可能导致洗衣珠黏手、破裂，甚至在放入洗衣机前就开始溶解，直接影响其清洁效果。

洗衣珠正确使用份量是多少？滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠？

至于洗衣珠的使用份量，净毒五郎网页亦提供了快速判断的建议：

1颗洗衣珠大约可清洗8至10件日常衣物，如上衣、内衣裤、薄长裤等。若清洗的是春夏季节的衣物，或衣物量约半筒，使用1颗洗衣珠通常已足够。

若洗衣量接近满载，或包含较多毛巾、牛仔裤、厚重衣物时，建议可增至2颗，以确保洗剂能均匀分布，提供足够的清洁力。

使用滚筒式洗衣机时要特别留意，因其用水量通常较直立式洗衣机少。如果衣物量不多但放入过多洗衣珠，反而容易造成洗剂溶解不完全或残留在衣物上。建议使用滚筒式洗衣机时，先由1颗洗衣珠开始，并在洗衣程序完成后，检查洗衣珠是否已完全溶解。若发现洗衣珠经常卡在机门胶圈，切记要将衣物确实压在洗衣珠上方，以免影响溶解。

当衣物沾有大量汗渍、油渍，或是运动后特别脏污时，许多人的直觉反应是「多放几颗洗衣珠」。但实际上，与其一次添加过多洗衣珠，不如选择预洗功能或加长洗程。这样做不仅能降低洗剂残留的风险，也能让洗衣珠的清洁效果发挥得更稳定，是更理想的做法。

资料来源：净毒五郎

延伸阅读：洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

---

相关文章：

羊毛冷衫穿一次就洗超错？专家教最佳清洗频率/方法 洗完缩水都有得救！

白恤衫/校服领口发黄汗渍洗不掉？专家教4招预洗快速去黄去污

女子洗衣机清洗羽绒外套爆炸险毁容 专家教7步简单完成清洗 高速脱水/烘干是大忌？

告别室内晾衫「噏味」！家事达人亲授4大除臭速干秘诀 从洗衣到晾挂技巧大公开