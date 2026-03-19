吃喉糖润喉恐越食越干 比较4类喉糖吃错恐惹痰 专家教喉咙保湿秘诀

办公室长开冷气，环境相当干燥，喉咙特别容易干涸、痕痒，不少人都会含一颗喉糖来纾缓不适。但有专家提醒，喉糖吃得太多，不但无助护喉，反而可能引致「伤喉」副作用，令喉咙更干、更惹痰？究竟喉糖应该如何吃才对？每天可以吃多少颗？

吃喉糖润喉恐越食越干 比较4类喉糖吃错恐惹痰

根据日媒《FNN》报道，东京医科大学附设医院耳鼻喉头颈外科副教授兼主任本桥玲医生表示，很多人以为喉糖是纾缓喉咙不适的「功能性」产品，与普通糖果截然不同。但从「湿润口腔」的作用而言，两者其实并无本质上的区别。当感到喉咙干燥时，含一粒喉糖确实有助湿润喉咙，是纾缓不适的第一步。市面上的「喉糖」主要可分为3大类：

注册药物／医药品类喉糖 ：被界定为「药物」，含有治疗「喉咙痛」等症状的有效成分，因此也可能存在副作用，必须严格按照包装上列明的用法和用量来服食。

：被界定为「药物」，含有治疗「喉咙痛」等症状的有效成分，因此也可能存在副作用，必须严格按照包装上列明的用法和用量来服食。 类药物／医药部外品类喉糖 ：虽不被归类为正式药品，但仍含有某些有效成分。在便利店、超级市场等地方也能买到。服用时需要遵守包装上建议的用法与用量。

：虽不被归类为正式药品，但仍含有某些有效成分。在便利店、超级市场等地方也能买到。服用时需要遵守包装上建议的用法与用量。 食品类喉糖：即平时当作零食的水果糖、牛奶糖等。它们对喉咙的疗效并未获医学认证，主要是享受其味道与口感。

喉糖吃过量恐致5大健康问题

口含喉糖时，唾液会短暂分泌有助保护喉咙黏膜的成分，令免疫力暂时提升。但他指出，如果过度依赖喉糖，经常一颗接一颗地吃，不但会令喉咙不适的症状恶化，更可能会引发意想不到的副作用：

喉糖吃过量？5大健康隐忧！

1. 喉咙抵抗力下降

喉咙黏膜上有著微小的「纤毛」细胞，透过摆动来阻挡外来异物和病毒入侵。正常情况下，唾液能促进纤毛运动。但当含著喉糖时，唾液中的消化酵素（如淀粉酶）会增加，反而令保护喉咙黏膜的黏液减少，导致纤毛运动变得迟钝，削弱抵抗力，令病毒和细菌更容易入侵。

此外，长时间含著喉糖，唾液分泌会由多变少，口腔反而变得更干，加上糖分的刺激，对纤毛运动造成恶性循环。

2. 唾液变黏，口干惹痰

喉糖中的糖分与唾液混合后，会改变唾液的质地，变得更为黏稠。这种黏稠的唾液反而会降低喉咙的润滑度，让人感觉更口干，同时也更容易惹痰。

3. 蛀牙风险大增

糖分会令口腔环境变酸，虽然唾液本身带有碱性，能中和酸性，但若不停地食喉糖，口腔长时间处于高酸性状态，便会大大增加蛀牙的风险。

4. 药物副作用

药物或类药物的喉糖本身具有药性，同时也会有药物副作用。

5. 影响血糖稳定

「食品」类喉糖与一般糖果无异，摄取过多糖分容易血糖飙升。

口干勿依赖喉糖 推介2大喉咙保湿方法

本桥医生提醒，想真正保护喉咙，关键并非狂食喉糖，而是要为喉咙「加湿」，他建议以下两个简单又有效的方法：

1. 多饮水

吃喉糖前后都要饮水，以冲洗口腔，将偏酸的环境「重设」，同时也能稀释黏稠的唾液，解决口干问题。除了清水，无糖的茶类也是不错的选择，冷热皆可。

2. 佩戴口罩

喉咙对干燥的敏感度，其实比皮肤更高。佩戴口罩对于喉咙保湿非常有效，口罩能将呼吸时的水气留住，当再次吸气时，就能为喉咙和呼吸道天然加湿。

一天可以食多少颗喉糖？

本桥医生8调，如果是药物或类药物喉糖，应以包装上列明的用量为标准；至于食品类喉糖，每天可以吃的数量其实因人而异，没有标准答案。最重要的是，找出让自己感觉「舒服」的份量和频率。

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