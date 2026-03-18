为加快药效咬爆胶囊 男子牙痛变剧烈胃痛送急症 专家警告3类药物切忌咬碎

有些人在吞服大颗的药丸或胶囊时会有困难，于是便把它切开或咬碎再吞，但其实并非所有药物都适合如此。错误的服用方法，不但会令药效大打折扣，更可能对身体造成严重伤害。近日，一名38岁男子为求快速止牙痛，竟咬破布洛芬胶囊吞服，结果引发胃部剧痛，需紧急送院治疗。有专家提醒，不遵照药物说明、胡乱服药的影响，轻则令药效大打折扣，重则更可能引发强烈的副作用，十分危险。

男子为加快药效咬爆胶囊 牙痛变剧烈胃痛送急症

根据内媒《上游新闻》报道，陆军军医大学西南医院药剂科副主任胡婧分享病例指，该名38岁的张先生（化名）因突发牙痛，自行到药房购买了布洛芬缓释胶囊。为追求「快速见效」，他竟将胶囊直接咬破后吞服。结果，牙痛不但没有迅速缓解，药物更因外壳被破坏而在胃部瞬间大量释出，强烈刺激胃黏膜，导致他上腹出现明显不适，最终需送往急症室求医，才转危为安。

胡婧解释指，缓释剂型的设计，是让药物在体内缓慢、稳定地释放，以达到长效止痛的效果。一旦外壳被破坏，药物会在短时间内集中释出，不仅无法维持长效镇痛，更会大幅增加胃肠道损伤的风险。她强调，服用药物必须严格遵守说明书上的指示。特别是缓释剂型，即使疼痛未完全缓解，亦不可擅自缩短服药时间或增加剂量，否则可能引致药物过量，损害肠胃及肾脏功能，随时得不偿失。

3类药物切忌咬碎 恐致药物中毒/灼伤胃部

药剂师提醒，胶囊外壳并非只是为了「包住药粉」那么简单，其本身就是药物设计中不可或缺的一部分，具有4大重要作用。

1. 肠溶剂型 (Enteric-Coated)：抵抗胃酸+保护食道与胃部

部分阿斯匹灵、非类固醇消炎药 (NSAIDs)和益生菌，其外层的特殊膜衣能抵抗胃酸，保护药物顺利抵达肠道才作用，同时保护胃部不受药物刺激。

有很多药物的有效成分会被胃酸分解，导致药力大打折扣，甚至完全失效。胶囊就像一个「保护罩」，能确保药粉安全通过胃酸的「攻击」，顺利抵达肠道后才溶解，并被有效吸收。另外有些药物本身带有刺激性，如果直接接触食道或胃壁，可能会引起灼伤、发炎甚至溃疡。胶囊起到了隔离效果，避免药物直接刺激消化道。

2. 长效/缓释剂型 (Extended/Sustain-Release)：控制药力释放

有部分降血压药、降血糖药和止痛药，透过特殊的胶囊或药丸膜衣技术，让药力在8-12小时内缓慢、稳定地释放，以维持血中药物浓度的稳定。一旦咬开或咬碎就等同破坏了「计时器」，导致高剂量的药物在短时间内全部释放出来，造成「瞬间过量」，轻则引发头晕、恶心等强烈不适，重则可能导致血压急降、呼吸困难、中毒甚至休克，后果不堪设想。

3.舌下锭 (Sublingual Tablet)：黏膜吸收成分

例如硝酸甘油（救心药）及部分安眠药。其设计用于舌下黏膜吸收，能快速发挥药效（如心绞痛急救），吞服会经肝脏代谢而失效。

布洛芬止痛药副作用较大 不宜长期服用

布洛芬是不少家庭药箱中的「看门口」药物，更是许多人头痛、经痛、牙痛时的首选。不过，它可能引发较多的副作用，不宜长期服用。本港衞生署提醒，「布洛芬」属非类固醇消炎止痛药（Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs，NSAID）的一种，常见的副作用包括肠胃不适、恶心、胃溃疡、肾功能受损。另外，《美国国家科学院院刊》有报告指，布洛芬可影响年青男性的睾丸功能，降低其生育能力；《台湾慢性肾脏病临床诊疗指引》亦指出，长期使用NSAIDs者，出现急性肾衰竭的风险比起未使用者高3倍。

延伸阅读：医生揭5大药物易伤肾！常吃1类止痛药 患肾衰竭风险高3倍

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