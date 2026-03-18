戴眼镜入浴室冲凉是大忌？专家拆解恐损镜片镀膜鼻垫 深近视族1招自救+清洗技巧

你冲凉时习惯戴着眼镜走入浴室吗？不少深近视族习惯「镜不离身」，然而这个看似无伤大雅的动作，原来是「眼镜杀手」！近日有验光师在Threads发文呼吁大家「洗澡时不要把眼镜带进去浴室」，短短一句话引起热话，更有大批苦主分享惨痛经验，直言「洗到镀膜也不见了」。

浴室热气恐成眼镜隐形杀手

该验光师在Threads上的贴文解释，浴室内的热气会对眼镜造成两大不可逆的伤害：

1. 镜片受损脱膜

浴室的热气会让镜片的多层镀膜受损，导致脱膜。一旦脱膜，戴上眼镜后视线会像起雾一样，出现亮点或模糊区块，无法看清楚，便是眼镜脱膜。这是一种对镜片的永久性损害，只能「花钱消灾」更换新眼镜。

2. 金属零件生锈氧化

浴室的水气会令眼镜的金属零件生锈氧化，最明显的是鼻垫会「默默变绿」。这些对眼镜伤害的都是不可逆的，更呼吁网友「洗澡时最好将眼镜放在浴室外面」。

引发网友热话 深近视族称「不戴看不见」

此贴文立即引发网民热议，更不少人恍然大悟：「戴了眼镜三十年才知道，有没有太迟？」、「谢谢学会了，之前都戴著眼镜洗澡」。更有过来人分享惨痛教训，指曾戴眼镜进去「焗桑拿」，桑拿房出来后发现镀膜层不见了，后来只好换新的，完全不能用了；亦有网友指「我的第一副眼镜的抗蓝光镀层就是这样坏掉的」。

「不戴眼镜入浴室」对深近视族来说，却没那么简单。不少网友坦言：「高度近视的人不得不戴，因为整个很模糊反而很危险」、「没有戴眼镜进去，感觉连花洒头都要摸很久」，有人无奈表示，虽然知道洗澡戴眼镜会导致脱膜、鼻垫变绿，但只能「常去更换」作为应对。

「洗澡专用」旧眼镜备用 可用中性洗洁精清洁

针对深近视族的困境，有网民分享实用解决方案：将旧的眼镜保留下来，除了可以作为备用眼镜，更可以在游泳、泡温泉或洗澡时使用，「反正旧的不怕脱模」，这样既能保护现役眼镜，又能确保视野清晰安全。

除了洗澡戴眼镜的问题，也有网友询问正确的清洁方式，指配眼镜的店员说清洗眼镜要用洗洁精，不要用番枧或沐浴露；验光师解答，基本上应使用中性清洁剂或中性的洗洁精，因为番枧或洗手液含有其他添加成分，不建议用来清洗眼镜，以免损害镜片镀膜。

同场加映：纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧

有日本专家指出，市面上的洗洁精多为弱酸性或弱碱性，清洁力虽强，却可能侵蚀镜片的防刮、防反射等特殊镀膜，缩短眼镜使用寿命。专家建议，最理想的做法是选购眼镜专用的中性清洁剂。如果只有洗洁精可用，切记要「大幅稀释」——只需一滴加入一盆清水中，就能降低对镜片的杀伤力。

为何每晚都要洗眼镜？正确清洗4步骤

眼镜从早戴到晚，镜片上不知不觉累积了大量灰尘、汗水、脸部油脂甚至化妆品残留。如果没有定期清洁，不只镜片模糊影响视线，鼻垫可能变色，就连镜脚铰位的螺丝也可能因污垢堆积而被腐蚀损坏。专家分享一套简单有效的清洁方法，每晚只需1分钟，就能让眼镜保持清晰如新，延长使用寿命。

步骤1：流水冲洗去灰尘

将眼镜放在缓缓流动的冷水下冲洗，包括镜片两面、镜框、鼻垫和镜脚。这个动作的目的是冲走附著在表面的灰尘颗粒，。

步骤2：温和清洁除油污

如果眼镜油污较重（例如沾到防晒乳或脸部出油多），可在指尖沾取一小滴眼镜专用清洁剂，或用极度稀释的洗碗精（一滴洗洁精配大量清水），在镜片上轻轻画圈涂抹。注意必须使用中性清洁剂，避免含有护手成分或强酸碱的产品，以免损坏镜片镀膜。

步骤3：彻底冲净无残留

将泡沫与溶解的脏污用清水彻底冲洗干净。

步骤4：按压印干勿擦拭

使用干净柔软的眼镜布或高品质卫生纸，轻轻按压镜片表面将水分「印干」，切勿用力来回擦拭。如果没有彻底擦干，镜片上会留下难以去除的「水渍」，影响视线清晰度。特别要注意鼻垫内侧、镜脚转轴处的缝隙，这些地方最容易残留水气，若未确实干燥，可能导致金属腐蚀或塑胶变色。

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