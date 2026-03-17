羊毛冷衫穿一次就洗超错？专家教最佳清洗频率/方法 洗完缩水都有得救！

又到冬衣收纳的季节，面对羊毛冷衫该如何清洗及妥善收纳相信令不少人感到头痛。有专家分享羊毛冷衫最佳清洗频率、正确方法，以及存放贴士。有洗衣专家亦教急救妙招，让缩水的羊毛冷衫有望恢复原状。

羊毛冷衫穿一次就洗超错？专家教最佳清洗频率/方法

根据《grapee》访问日本「镰仓衬衫」（Makers Shirt Kamakura）的专家指出，一般情况下，羊毛冷衫一个冬季其实只需洗两次。衣服轻微脏污时、换季或长时间不穿时，都应该清洗衣服。专家也提供正确的清洗技巧，延长冷衫寿命：

羊毛冷衫清洗方法

羊毛冷衫清洗方法：

清洗时务必依照衣物内的洗涤标签指示操作，若标明需要手洗，请务必手洗处理。

将毛衣反转清洗能有助减少表面磨损。

建议使用温和的脱水模式，洗后平铺在阴凉处风干，此举有助维持衣物原有形态。

建议选用中性洗涤剂。虽然衣物柔顺剂并非必需品，但它能有效补充动物纤维中的天然油脂，有助保持衣物柔软，提升穿著时的舒适度。

需注意的是，若使用过量柔顺剂，会令纤维变得过软，反而容易起毛球，因此必须控制用量。

羊毛冷衫可怎样存放？

专家指出，汗水和皮脂同样会积聚在羊毛冷衫上，继而影响纤维状态。当日穿过的羊毛冷衫应平铺折叠存放；若只穿著了很短时间，则可用衣架挂起风干。尤其是动物毛发纤维具备天然特性，悬挂晾干有助恢复其透气性，并稳定衣物形态。

至于经过干洗后的羊毛冷衫，专家建议应将毛衣从原本的塑胶袋中取出，并放入防蛀剂一同存放。存放在通风良好的地方，有助保持纤维的天然质感。

羊毛冷衫洗完缩水？1招可恢复松弛

若羊毛冷衫不幸缩水，是否无法补救？根据《The Guardian》报道，洗衣专家Steve Anderton指出，部分专业干洗店可透过大量高温蒸气，协助衣物局部恢复松弛。他建议：

可尝试将衣物反转，用熨斗配合少量蒸气，熨烫布料及接缝位置，并保持这种张力直至面料冷却，或有助改善缩水情况。

Steve Anderton坦言，这种方法并非永久有效，羊毛冷衫拉伸的程度只会维持到下一次洗涤为止，之后衣物很可能会再次缩水。

资料来源：《grapee》、《The Guardian》

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