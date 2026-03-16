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养生变伤身！毒泡脚包细菌超标7千倍 揭假药材冒充 原料遭乱踩 工人：不用卫生防疫

食用安全
更新时间：18:00 2026-03-16 HKT
发布时间：18:00 2026-03-16 HKT

中国人爱养生，不少人都有用中药泡脚的习惯。然而，内媒调查发现，这些「养生」泡脚产品竟然是细菌超标的「毒泡脚包」，外包装上声称的药材数目大多造假，生产现场卫生极恶劣、原料遭乱踩，更有产品冒充知名品牌「南京同仁堂」，养生随时变伤身！

检测结果骇人 细菌超标最高7000倍

山东卫视调查将内地市面购买的四款泡脚包送往专业机构检测后，发现结果相当骇人。根据国家标准《一次性使用卫生用品卫生要求》，细菌菌落应≤200 CFU/g，真菌菌落应≤100 CFU/g，而送检样本全部严重超标，卫生状况恶劣：

  • 1号样本（兴宛堂二十四味）：细菌26万CFU/g（超标1300倍），真菌1.9万CFU/g（超标190倍）
  • 2号样本（梧善堂二十八味）：细菌68万CFU/g（超标3400倍），真菌3万CFU/g（超标300倍）
  • 3号样本（瑶辰二十八味）：细菌140万CFU/g超标7000倍，真菌14万CFU/g（超标1400倍）
  • 4号样本（南京同仁堂绿金家园四十八味）：细菌93万CFU/g（超标4650倍），真菌1.3万CFU/g（超标130倍）

最严重的样本细菌总数超标7000倍，菌量十分惊人。

包装造假冒充「南京同仁堂」

投诉平台不时发现关于泡脚包内含碎渣、果壳，甚至出现蚂蚁的投诉，矛头多指向产品材质低劣与卫生问题。这些产品的出货地，大多指向河南南阳。南阳市石门乡一位泡脚包生产厂家负责人透露，泡脚包分为「粉料包」和「草料包」：

  • 粉料包：将原料磨成粉末，多用边角料制作，成本低廉；
  • 草药包：则直接将原料切割装袋，成本相对较高。

但无论是哪种，宣传中的「含多少味中药」多数只是「造假」，实际上根本达不到声称的药材数目。南阳市卧龙区一家生产「神农艾草」泡脚包的厂区负责人更透露：「甚么中药材都有便宜的，红花用染色红花代替，艾叶用艾秆冒充。外包装上想打多少味药材都可以，只要胆子大，108味都敢打。」

负责人坦承一款印有「南京同仁堂绿金家园」的泡脚包是他们的贴牌产品，事实上「南京同仁堂绿金家园」与大众熟知的「南京同仁堂药业」是不同的公司且没有关系，绿金家园早在2023年因在包装上冒充「南京同仁堂」字眼，被南京市场监督管理局罚款100万元。

包装工人乱踩原料 称「泡脚的东西不用卫生防疫」

由车库改装的生产区，景象更令人咋舌。十几位中年妇女机械性地分装泡脚包，原料直接堆放在地面，遍地碎屑，风扇上落满厚厚尘土；尘土飞扬中，工人根本不知道自己装的是甚么，原料更遭随意踩踏，毫不在意卫生，也没有任何杀菌消毒设施，工人回应：「本身就是泡脚的，没事。只要不淋水就行，泡脚的东西都这样，不用卫生防疫。」另一位工人更透露：「用野菊花秆代替艾秆，只要赚钱，功效不功效根本不用管。」

而在这个脏乱差的工场中出售的泡脚包，竟在网购平台店铺「宛康生活馆」中已拼单超过38万件。一众负责人及厂家都坦言泡脚包属于外用产品，监管难度大，目前市面上没有统一的国家标准，处于「灰色地带」。他们不做原料检验与成品检测，只要包装好看、价格低廉，就能在网购平台热卖。

 

资料来源：山东卫视调查

延伸阅读：央视揭发「毒凤爪」恐损肝肾 工场腥臭鸡爪浸污水脚踩靠双氧水漂白 员工：绝对不敢吃

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