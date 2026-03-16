「健康零食」士多啤梨冻干被验出20种农药 重金属超标达14.5倍 研究揭恐损肝肾

近年兴起不少标榜天然、健康的冻干水果零食，但要小心可能暗藏食安危机。内地有食品公司负责人自爆，其生产的士多啤梨冻干，竟验出含20多种农药，重金属更严重超标14.5倍。有研究亦指出，这种重金属恐会损害肝脏、肾脏。

士多啤梨冻干被验出20种农药 重金属超标达14.5倍

据《新京报》报道，2026年1月，福建漳州泰湖谷场食品有限公司的负责人林女士，主动向外界披露公司生产的加糖士多啤梨冻干，不仅重金属「镉」严重超标14.56倍，更被验出20多种违规农药残留。她表示，经检测后，确认问题源于上游供应商提供的士多啤梨原料，并已多次向供应商所在地的市场监管部门举报。然而，上游厂家却以国家标准未对冻干士多啤梨的镉及农残设限。

记者沿著供应链一路追溯，源头指向了云南丽江华坪金芒果生态开发有限公司，该公司负责从农户手中收购新鲜士多啤梨进行加工。有工作人员表示，士多啤梨种植至今，重金属和农药残留始终是两大无法克服的顽疾，即使明知鲜果超标，收购企业也束手无策。

2026年2月初，记者赶到丽江华坪金芒果生态开发股份有限公司的主要草莓收购地云南省楚雄州永仁县和曲靖市会泽县实地调查。在士多啤梨种植园发现大量超范围使用的农药，如毒死蜱、敌敌畏等，农药生产厂商表示以上农药不能用于草莓种植。当地农资店负责人更直言，由于长期滥用，害虫已产生强烈抗药性，农药在当地几乎已完全失效。

农药滥用，直接导致收购及加工商面临巨大困境。永仁县和会泽县两家龙头收购企业的负责人均坦承，无法保证能提供农残不超标的产品。为应对客户的检测要求，业内已形成一套「潜规则」，一是用钱让检测公司提供「合格报告」，或将特制的「无农残样本」送检，以瞒天过海。

「毒」士多啤梨冻干竟回收打粉再用于雪糕

在林女士于网络发声后，有多位业内人士主动联系，表示愿意「帮忙」处理这批有问题的士多啤梨干。有收购商明言，可将其当作正品慢慢出售，产品规格、生产日期等更可「随便写」。另一家公司更表示，即使重金属、农残超标，甚至产品过期，都可以回收，打成粉末后，再用于雪糕等其他产品的生产。因顾虑产品重金属及农残问题，林女士至今未将该批士多啤梨冻干对外出售。

事件曝光后，引起云南省当局高度关注。据《新华社》报道，云南省农业农村厅已迅速联合公安、市场监管等部门成立联合调查组，分赴前述三个州（市），对涉及的士多啤梨生产基地、加工企业及流通市场等各环节，展开实地核查。当局强调，一旦发现任何违法违规行为，将依法依规严肃处理。

含铅镉食物对身体有甚么影响？

含镉食物方面，从膳食摄入镉导致急性中毒的机会微乎其微，急性镉中毒可损害肠胃道、肝脏、心脏及肾脏功能；至于慢性镉中毒，主要受损器官是肾脏。镉会导致以下问题：

同场加映：重金属「镉」对健康的影响

肾小管功能受损

蛋白尿/氨基酸尿，形成「肾结石」

糖尿病

骨质软化

骨质疏松症

国际癌症研究机构认为，从饮食中摄入镉，似乎不具有明显的基因毒性，亦不大可能令人患癌。另一方面，吃下含铅食物则危险得多，因为婴儿对铅的吸收率是50%；铅被吸收后，先会随血液输送到全身的软组织，然后沉积在骨骼。铅经肾脏排出体外， 有小部分会以胆汁途径排出，而从食物摄取后没有被吸收的铅则随粪便排出。铅会损害以下器官：

肾脏

心血管系统

免疫系统

造血器官

中枢神经系统

生殖系统

婴儿、幼童和胎儿较容易受到铅毒的影响，特别是导致他们的中枢神经系统受损；儿童如摄取小量的铅，会令他们的认知和智力发展迟缓。成人在短期摄取大量的铅， 可引致肠胃不适、贫血、脑病和死亡。

资料来源：《新京报》、《新华社》

延伸阅读：重金属累积恐伤脑失智！医生推荐喝暖水加1物排毒救血管 多吃1类海鲜也有效

----

相关文章：

女子险用「草莓」洗洁精洗士多啤梨 误当专用清洁剂 专家揭3步骤正确清洗除农药

患乳癌可吃士多啤梨？营养师揭4大好处 宜用清洁剂洗走农药？

最多农药蔬果2024｜12种蔬果最肮脏恐致癌 士多啤梨9连冠 15款蔬果最干净 附名单/清洗方法

9款日本士多啤梨农药超标 熊本也上榜 误吃恐中毒伤肝肾 3步骤洗走农药