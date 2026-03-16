央视踢爆逆龄神器「外泌体」为三无产品 不法商家称可医百病 专家警告恐损害永久器官

近年，医美界兴起「外泌体」，更被吹捧为抗衰界的「天花板」。近日内地央视揭发，这个被称为「逆龄神器」的实为「三无产品」，已被不法商家包装成「医百病」的神药，在各大医美机构热卖实为套用了「胶原蛋白的许可证」生产，产品尚未获国家药监局批准。

国家尚未批准 套假证违规生产

据央视报道，外泌体是干细胞培养过程中分泌的生物活性物质，其作用机制在医疗学术界尚无定论，多数研究仍停留在理论阶段。然而，不法商家将这「尚无明确定论」的物质包装成美容抗衰「逆龄神药」，在网络直播间热卖，不少消费者反映「做了外泌体，全脸感染，严重痤疮」、「花了几万块，不仅没效果，皮肤还烂了」，成效存疑。

2025年6月，国家药品监督管理局发布征求意见稿，明确将具有治疗功能、依赖活性成分发挥作用的外泌体纳入药品监管。惟至今尚无任何外泌体药品或医疗器械获上市批准，那么在各大医美机构热卖的外泌体产品，又如何获批生产呢？

市场上名为「轻澄」的外泌体产品包装上标示「第二类医疗器械」，据调查发现，其生产商灏麟（天津）生物科技有限公司的工作人员承认：「套用了胶原蛋白的许可证，因为医疗器械证分类里根本没有外泌体。」明知国家无批准、无分类，企业依然以「套证」方式违规生产、销售，无视监管。

外泌体成不法商机 包装成「治病神药」

然而，违规销售只是「第一步」，不法商人更将外泌体包装成「治病神药」。源创基因科技有限公司负责人韩总直言，已展开了「用外泌体调理身体、治疗疾病」的具体销售工作，「医美是最低级，接下来是亚健康保健、慢性病，最高级的是肿瘤治疗。」更透露，有不少中老年人正是看了网上宣传，专程来寻求「治疗良方」。负责人承认产品注射监管风险太大，因为产品国家都没有给予批准，所以给病人打外泌体针并不在公司进​​行。

三无产品「借医院打针」 称可医癫痫/关节炎/糖尿病

婕波噻尔生物科技有限公司负责人谭总直言：「我是医用级的，敢输、敢打、标靶。」她展示的「外泌体冷冻原液」，包装上没有任何产品信息，是典型的「三无产品」。被问及有无医疗器械或化妆品备案号时，谭总连说三个「没有」，并透露「窍门」：「外泌体只能叫技术服务，不能叫产品，这样就规避了所有法律风险。」

她揭露行业「潜规则」，因为公司无医疗资质，故找医疗机构合作，每次支付200至500元「操作费」。为了证明产品功效，谭总展示了当地一家医院的五楼高端医疗区，有消费者正在静脉注射这款「三无」外泌体。负责人更声称癫痫、关节炎、糖尿病都可以靠外泌体解决，但拒绝出示任何疗效数据。

专家警告恐致永久伤害

清华大学药学院研究员杨悦指出，任何医疗技术和药物在人体使用前，都必须经过严格的药学和临床研究，以验证安全性和有效性。「未经药品监管部门批准就使用，可能导致人体器官和功能损害，甚至是永久损害。」她强调，外泌体的科学研究仍在进行中，其作用机制、剂量效应、长期风险等均未明确，贸然用于人体存在巨大隐患。

2025年国家药监局的征求意见稿，已为外泌体监管划下红线：具有治疗功能的，必须按药品申报审批。然而，由「套假证」到「借医院代打针」，从「美容抗衰」到「包治百病」，不法商家仍在红线边缘疯狂试探。

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