湿纸巾恐藏杀机 英国4品牌验出致命菌可致败血症 6人感染死亡
发布时间：13:30 2026-03-13 HKT
湿纸巾是不少家居必备用品之一，但原来也暗藏致命危机。英国卫生当局发出紧急警告，指有四款常用湿纸巾被验出含致命恶菌，已造成59人确诊感染，其中6人死亡。涉事产品虽已于去年7月停售，但当局呼吁市民立即检查家中急救箱及药柜，若发现以下品牌，切勿使用并尽快丢弃。
四款无酒精湿纸巾含致命细菌 六人丧生
英国卫生安全局（UKHSA）与药品及保健品监管局（MHRA）上月联合发布警告，指4款非无菌无酒精湿纸巾（non-sterile alcohol-free wipes）被检出含有「稳定伯克霍尔德菌」（B. stabilis）。根据《欧洲监测》期刊发表的研究，2018年6月至2026年2月期间，英国共录得59宗确诊感染个案，其中5名患者死亡，另有一宗疑似死亡个案。英国衞生安全局指出，感染通常经由以下途径发生：
- 受污染产品接触破损或受损皮肤
- 透过静脉导管等医疗设备将细菌引入体内
感染症状：
- 伤口周围发红、肿胀
- 疼痛加剧、局部发热
- 伤口渗出脓液或分泌物
- 严重者可引发败血症，危及生命
即看涉事品牌名单
英国衞生安全局证实，以下四款无酒精湿纸巾被验出含有伯克霍尔德菌：
- ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes
- Microsafe Moist Wipe Alcohol Free
- Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes
- Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes
当局强调，这类湿纸巾本不应作急救用途，绝对不能用于破损皮肤或清洁静脉导管。检验亦发现，品牌Reliwipe虽受污染，但菌株与爆发个案无关。
产品虽停售 家中或有存货 发现问题产品怎么办？
涉事产品已于2025年7月被勒令停售，英国衞生安全局向销售商发出通知。然而，这些湿纸巾可能仍存于市民的急救箱或家中储物柜。英国衞生安全局建议，如发现问题产品，要立即停止使用，作为一般家居垃圾弃置，切勿用于伤口护理或清洁医疗设备。
当局强调，这些产品并非作为一般家用湿纸巾或婴儿湿纸巾销售，市民处理伤口或清洁静脉导管时，应遵循公共医疗服务机构的指引。
致命恶菌B. stabilis是甚么？
稳定伯克霍尔德菌是一种存在于自然环境（如土壤和水源）中的细菌，一般对健康人士威胁不大。然而，若透过伤口或医疗设备进入人体，对免疫力较弱者可能造成严重后果。
高危族群包括：
- 正在接受化疗的癌症患者
- 器官移植受赠者
- 免疫功能受损人士
- 囊肿纤维化患者
资料来源：英国衞生安全局
