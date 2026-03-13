Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湿纸巾恐藏杀机 英国4品牌验出致命菌可致败血症 6人感染死亡

食用安全
更新时间：13:30 2026-03-13 HKT
发布时间：13:30 2026-03-13 HKT

湿纸巾是不少家居必备用品之一，但原来也暗藏致命危机。英国卫生当局发出紧急警告，指有四款常用湿纸巾被验出含致命恶菌，已造成59人确诊感染，其中6人死亡。涉事产品虽已于去年7月停售，但当局呼吁市民立即检查家中急救箱及药柜，若发现以下品牌，切勿使用并尽快丢弃。

四款无酒精湿纸巾含致命细菌 六人丧生

英国卫生安全局（UKHSA）与药品及保健品监管局（MHRA）上月联合发布警告，指4款非无菌无酒精湿纸巾（non-sterile alcohol-free wipes）被检出含有「稳定伯克霍尔德菌」（B. stabilis）。根据《欧洲监测》期刊发表的研究，2018年6月至2026年2月期间，英国共录得59宗确诊感染个案，其中5名患者死亡，另有一宗疑似死亡个案。英国衞生安全局指出，感染通常经由以下途径发生：

  • 受污染产品接触破损或受损皮肤
  • 透过静脉导管等医疗设备将细菌引入体内

感染症状

  • 伤口周围发红、肿胀
  • 疼痛加剧、局部发热
  • 伤口渗出脓液或分泌物
  • 严重者可引发败血症，危及生命

即看涉事品牌名单

英国衞生安全局证实，以下四款无酒精湿纸巾被验出含有伯克霍尔德菌：

四款无酒精湿纸巾含致命细菌
四款无酒精湿纸巾含致命细菌
  1. ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes
  2. Microsafe Moist Wipe Alcohol Free
  3. Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes
  4. Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes

当局强调，这类湿纸巾本不应作急救用途，绝对不能用于破损皮肤或清洁静脉导管。检验亦发现，品牌Reliwipe虽受污染，但菌株与爆发个案无关。

产品虽停售 家中或有存货 发现问题产品怎么办？

涉事产品已于2025年7月被勒令停售，英国衞生安全局向销售商发出通知。然而，这些湿纸巾可能仍存于市民的急救箱或家中储物柜。英国衞生安全局建议，如发现问题产品，要立即停止使用，作为一般家居垃圾弃置，切勿用于伤口护理或清洁医疗设备。

当局强调，这些产品并非作为一般家用湿纸巾或婴儿湿纸巾销售，市民处理伤口或清洁静脉导管时，应遵循公共医疗服务机构的指引。

致命恶菌B. stabilis是甚么？

稳定伯克霍尔德菌是一种存在于自然环境（如土壤和水源）中的细菌，一般对健康人士威胁不大。然而，若透过伤口或医疗设备进入人体，对免疫力较弱者可能造成严重后果。

高危族群包括

  • 正在接受化疗的癌症患者
  • 器官移植受赠者
  • 免疫功能受损人士
  • 囊肿纤维化患者

 

资料来源：英国衞生安全局

