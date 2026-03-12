澳门消委会教7招家居防霉攻略 必学漂白水黄金比例 1:49/1:10要几时用？

春日回暖，温暖潮湿天气正是霉菌滋生的温床。尤其是浴室、厨房、衣柜和窗边等湿气较重的地方，最容易出现霉斑与霉味。澳门消委会联同清洁业界分享了7招防霉攻略，助家居保持清新舒适。

霉菌危害不容忽视 物理防霉法：控制湿度是关键

霉菌危害健康，释放的孢子和代谢产物，可引发呼吸道过敏、哮喘，甚至影响免疫系统。长期生活在霉菌滋生的环境中，对长者、儿童及过敏体质人士的威胁尤为明显。因此，及早预防和有效清除霉菌，是春季家居护理的重要一环。澳门消委会在390期刊物中分享春天防霉良方，包括以下7招：

1. 除湿机长开 湿度维持50%以下

使用除湿机将室内湿度保持在50%以下，能大大降低霉菌生长的机会。同时可搭配风扇或抽气扇，加强空气流动，避免湿气积聚。

2. 密闭空间放置吸湿产品

在衣柜、鞋柜及床底等通风较差的密闭空间，可放置活性炭、除湿包或矽胶干燥剂，有效减少湿气。记住定期更换，确保吸湿效果持久。

3. 漂白水除霉法

对于范围较大的霉菌，可用1:10比例稀释漂白水（即1份漂白水兑10份水），稀释时必须用冷水，热水会分解次氯酸钠，失去效能。之后用抹布或喷壶涂抹在发霉处，静置15至20分钟后擦拭干净。

漂白水黄金比例

稀释比例 用途 适用情况 1：4 血液溅溢消毒 处理血液污染 1：10 去除霉菌 处理范围较大的霉菌 1：49 消毒受污染物件 处理被呕吐物、排泄物污染的表面 1：99 一般家居清洁消毒 日常环境清洁

使用漂白水注意事项：

在空气流通的环境下稀释和使用

佩戴适当防护装备：口罩、手套、护眼罩及胶围裙

避免用于金属、羊毛、尼龙、丝绸、染色布料及油漆表面

如漂白水溅入眼睛，立即用清水冲洗最少15分钟并求医

4. 酒精除霉法

可使用75%酒精喷洒发霉区域，静置几分钟后擦拭，有效消毒并防止霉菌再次滋生；适用于木质家具和皮革制品，但使用前应先在不显眼处测试，确保不会损坏材质。

5. 养成良好清洁习惯

每天花几分钟简单整理，将杂物归位、擦拭桌面，可大大减少灰尘积聚。每周制定深层清扫计划，包括吸尘、拖地和擦拭家具。

6. 进门前脱鞋+安装防蚊网

在进入室内前先脱鞋，有效减少从外部带入的灰尘和污染物。另外可在窗户安装防蚊网，既可防止昆虫进入，也能减少外部灰尘飘入。

7. 家具电器防尘

家私蜡水 ：抹家具时可使用家私蜡水，抹拭后能延迟灰尘吸附在表面，除尘效果更佳。

：抹家具时可使用家私蜡水，抹拭后能延迟灰尘吸附在表面，除尘效果更佳。 防静电喷雾：电器表面可使用防静电喷雾，同样可延迟灰尘吸附。防静电喷雾只可用于电器表面，切勿喷在内部机件或电子板上，以免引发漏电甚至爆炸。

