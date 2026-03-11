北京寿司郎爆食安风波 吞拿鱼惊见疑似寄生虫卵 专家揭5大高危鱼类+3招防感染

知名回转寿司连锁店寿司郎的北京分店近日爆发食安风波，有消费者投诉在吞拿鱼寿司上发现疑似寄生虫卵，店方回应需待检验结果才能承担责任，事件引发社会关注。有专家接受《星岛头条》访问时指，无论淡水鱼或海鱼均有机会受感染，其中鲩鱼、三文鱼、吞拿鱼更是高危之选。

北京寿司郎吞拿鱼藏「虫卵」状异物 店方拒预付医药费

内媒报道，有消费者3月初在社交平台发布影片，指在北京寿司郎门市食用吞拿鱼寿司时，发现鱼肉表面附有白色疑似「虫卵」物质，而此前已食用三片同批次鱼生。其后，寿司郎门市一名员工表示可为该消费免单，但若消费者前往医院检查，费用需自行承担；只有当身体出现病况并确认为寿司郎食品所致，门店才会负相关责任。

北京一家寿司郎的吞拿鱼中疑似有寄生虫卵。（图：网易新闻）

事件迅速在网络发酵，引发大众对寿司郎的食安管理的质疑。北京市门头沟市场监督管理局其后公布，已有执法人员到场检查，保存店内剩余的吞拿鱼板块，并立案调查。寿司郎回应称正等待检验结果确认异物是否寄生虫卵，已退回消费者用餐费用；7日再发声明强调「将食品安全视为生命线」，承诺配合监管部门调查整改，但未全面下架生食产品。

鱼类寄生虫成因 专家拆解5大高危鱼种

香港食品创新科技及安全中心食品研究项目经理文嘉敏曾接受《星岛头条》访问时解释，鱼类感染寄生虫主要与生活环境及进食食物有关。若鱼类生活在不洁水源，或进食受寄生虫污染的食物，便会受到感染。无论淡水鱼或咸水鱼均有机会带虫，港人常吃的鲭鱼也不例外。

5种常见高危鱼类 2种方式彻底消灭寄生虫

鲩鱼：属淡水鱼，生活在易受污染的静止水源，加上是本港最受欢迎鱼类之一，风险较高 三文鱼：虽为海鱼，但常作刺身生食，增加感染风险 吞拿鱼：同样常被生食，是今次事件主角 鲭鱼：港人常见食用鱼类，亦属易感染品种 石斑：体内可能含海兽胃线虫，彻底煮熟即可安全食用

香港鱼类学会创会会长庄棣华补充，寄生虫在热带地区较活跃，环境适合其生长，因此热带鱼带虫可能性高于寒带或温带鱼。淡水鱼因生活于流动性较低的水源，邻近泥土易受污染，感染风险同样较高。坊间流传以葱蒜、芥末消毒的方法并不可行，只有2种方式能彻底消灭寄生虫及其虫卵：

摄氏零下20度冷藏数日

高温彻底煮熟

他强调，只要寄生虫被煮熟，即使进食也不会有太大影响。以港人常吃的石斑为例，体内虽含不少寄生虫，但彻底蒸熟后食用便安全无虞，至今未听闻进食寄生虫尸体中毒的病例。

感染寄生虫后期症状可致命 专家教3招预防感染

肠胃及肝脏科专科医生吴昊曾接受《星岛头条》访问时表示，人体感染寄生虫虽然初时症状不明显，但随著时间推移，有机会恶化，症状集中于3大器官：

肠道：营养吸收变差、人渐消瘦、腹胀、消化不良、肠塞导致便秘及呕吐、肛门痕痒、大便有虫 胆管：胆管闭塞、黄疸、胆囊及胆管发炎 脑部：头痛、抽搐、性情大变、影响视觉或感觉、活动不良

文嘉敏提出3大预防方法，减低受寄生虫感染风险：

1. 彻底煮熟才进食

一般寄生虫无法抵御高温，彻底煮熟可将其消灭

误食生寄生虫或虫卵，可能导致肠胃或脑部感染

2. 从正规途径购买鱼类

正规渠道销售的鱼类安全性较高

例如经鱼类统营处销售的鱼类

3. 不要进食自行捕获的野生鱼

自行捕获的鱼类难以得知有否受感染

避免到不明水源或不洁水源捕鱼进食

延伸阅读：一条油甘鱼藏30cm生猛寄生虫 鲭鱼都出事！专家揭高危鱼类+教3招预防

