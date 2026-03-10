天气回暖湿河粉/米粉忌放室温！食安中心警告：易感染1致命率极高恶菌 即学3招防中毒

天气逐渐回暖，正是细菌活跃高峰期。食物安全中心提醒，若在室温下存放湿河粉、米粉，极易滋生一种致命率极高的恶菌。到底有何方法避免误食这种菌？

湿河粉/米粉忌放室温 食安中心警告易感染1致命率极高恶菌

食物安全中心在其Facebook专页发文指，长时间放置于室温的湿淀粉制品或湿米粉制品，例如湿河粉、湿米线、肠粉等，容易大量滋生「椰毒伯克氏菌」，并产生一种耐热毒素「米酵菌酸」，而在初春时分，天气渐暖，更有利「椰毒伯克氏菌」生长。

米酵菌酸是一种由椰毒伯克氏菌产生的耐热毒素，这种细菌在土壤及植物中无处不在。适合细菌生长的温度范围为摄氏30至37度，而适合产生毒素的温度则为摄氏22至30度。米酵菌酸主要影响肝脏、脑部及肾脏，引发的症状包括：

缺乏能量

眩晕

嗜睡

腹痛

呕吐

发病潜伏期由30分钟至12小时不等，严重个案可能在症状出现后1至20小时内死亡。根据内地国家监测回顾数据，以往中毒个案的病发死亡率高达60%。

有何方法可防「米酵菌酸」？

要预防这种不常见但可致命的「米酵菌酸」，除了保持良好食物衞生，即使在烹煮前亦必须严格控制高风险食品的时间和温度，以尽量减少椰毒伯克氏菌的生长，并列出以下3大贴士：

3方法防「米酵菌酸」

3方法防「米酵菌酸」：

湿米粉或类似食品，尤其是散装产品，应在购买当天进食或放入雪柜存放。

餐后如有剩余的湿米粉或类似食品，应尽快放入雪柜或直接弃掉。

若发现湿米粉或类似食品及经浸泡的菇菌出现气味或味道异常，应立即弃掉，切勿食用。

3类常见的食物中毒 1类蔬菜沙律易致诺如病毒

除了湿淀粉制品或湿米粉制品易产生米酵菌酸，衞生防护中心资料显示，常见的食物中毒亦包括：

1. 沙门氏菌

病原体：在家养及野生动物中广泛存在，亦常见于食用动物（例如家禽、猪和牛）和宠物（例如猫、狗、鸟类和龟等爬虫类动物）。

引致食物中毒的来源：未熟透的肉类、肉类食品、家禽、未经加热杀菌处理的奶、生的蛋及蛋制食品（如布甸）。

常见症状：

呕吐 腹泻 腹痛 发烧 严重并发症，如脱水及败血病

2. 副溶血性弧菌

病原体：海产。

引致食物中毒的来源：进食未熟透或生的海产；已煮熟食物亦有可能在准备或贮存时受生海产交叉污染。

常见症状：

呕吐 腹泻 腹痛 发烧 严重并发症，如脱水及败血病

3. 诺如病毒

病原体：人们可以从接触被感染的人、食用或饮用受污染的食物或水，或通过接触受污染的物件表面感染诺如病毒。

引致食物中毒的来源：贝类海产特别是生蚝、未经烹煮的蔬菜、沙律和冰块是常见引致人类受诺如病毒感染的食物。

常见症状：

呕吐 恶心 腹痛 腹泻 轻微发烧

资料来源：食安中心Facebook、衞生防护中心

延伸阅读：4种食物隔夜吃易滋生恶菌 医生警告误吃这种致死率恐超50% 4招安全处理隔夜菜

---

相关文章：

南韩爆食安风波 81间食店涉违规「杜拜朱古力麻糬」也沦陷 金黄葡萄球菌超标2.5倍恐食物中毒

饮过期牛奶如吞毒 30岁男肠道「罢工」7个月+暴瘦26公斤 专家揭致命原因

酒精消毒双手未必干净？医生惊人实测摸完1物 再接触食物恐吞恶菌

诺如病毒｜黄竹坑食肆生蚝致五人食物中毒 三周录34宗个案 专家教染疫后每10分钟补水