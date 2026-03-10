回南天狂流鼻水/皮肤痕痒/出红疹或因霉菌惹祸 达人分享5款必备家电抗湿防霉最平$170

踏入回南天，家中墙角是否发现黑斑或散发出淡淡的「霉味」？每逢回南天，咳嗽、鼻敏感问题也变多？其实，这些可能是潮湿与霉菌在作祟。屈臣氏药剂师苏㦤婷从健康角度分析潮湿天气对健康的影响，并由丰泽顾客服务主任梁培洛推荐五款对抗潮湿与霉菌的家电，联手助大家打造健康及安全的居住环境。

香港属于亚热带地区，一年约有一半时间气候温暖潮湿。每年2月至4月的「回南天」，相对湿度更可高达90%。当南风夹带湿气流入室内，水气会令室内变得「黏笠笠」，更为霉菌提供了快速繁殖的生长条件。当长期处于潮湿、发霉的环境，不仅会影响家居美观，对健康亦有潜在风险。若吸入或接触到霉菌或其释出的孢子，都有可能导致过敏或不适。



屈臣氏药剂师苏㦤婷表示，一般与潮湿和霉菌有关的不适包括：

• 咳嗽、喘鸣、气促

• 流鼻水、打喷嚏、鼻塞

• 眼睛发红、痕痒

• 皮肤痕痒或出现红疹

• 哮喘或鼻敏感恶化

这些症状多属轻微，离开潮湿、有霉菌的环境通常都能有所改善。不过，对于免疫力较弱或体质敏感的人而言，接触霉菌后的不适可能更明显，甚至有机会引致严重感染或并发症 ：



• 儿童、孕妇及长者，可能较容易出现呼吸道或过敏症状

• 卧床或行动不便人士难以离开室内环境，而较长时间暴露于潮湿和发霉的空气中，影响健康

• 免疫功能缺乏人士，如癌症患者、器官移植者或服用免疫抑制药物者，一旦感染霉菌，有可能导致严重的呼吸道感染甚至并发症

另外，潮湿温暖的环境亦有利其他真菌生长，例如能引致皮肤癣的皮癣菌。要对付这些皮肤癣，除了保持室内环境干爽清洁，亦应穿著透气的衣服、鞋袜，减少汗液积聚；避免与他人共用毛巾拖鞋等个人用品；出入更衣室、浴室等公共场所，亦应避免赤脚行走，减低接触真菌的机会。屈臣氏药剂师苏㦤婷表示，如怀疑感染了皮肤癣，应咨询药剂师专业建议，如使用含抗真菌成份的药膏或喷雾来控制皮肤真菌感染。

延伸阅读：潮湿天床品用除螨机湿疹仍找上门 必学5步消灭尘螨 防螨床品忌用热水洗？

---

回南天3个除霉实用技巧

屈臣氏药剂师苏㦤婷分享三个除霉实用技巧，预防和控制霉菌滋生：



• 维持室内通风：经常开窗、使用抽风机，让湿气流通并排出室外，减少水气积聚。

• 定期清洁：每周清洁墙角、浴室、衣柜与家具底部等容易滋生霉菌的地方，使用1:99比例稀释含漂白成分的清洁剂，有效杀菌。

• 控湿防霉：室内湿度控制在50%左右，能有效抑制霉菌生长[4]。可利用湿度计监测家中环境，及时调整。

5款必备家电对抗潮湿及霉菌

想有效防止霉菌蔓延，除了保持室内干爽清洁外，还需善用家电科技除霉，创造健康且安全的居住空间。丰泽顾客服务主任梁培洛推荐五款家电，面对抗潮湿与霉菌。



1. 抽湿机



梁培洛指，购买抽湿机时，推荐选择具备自动湿度感应和大容量水箱的抽湿机，并能智能调整室内湿度，减少霉菌生长。他续称，现时市面上部分高阶型号更具备空气净化功能，双重守护健康，例如LG 24L PuriCare™ 双回转变频抽湿机 ，设紫外线 LED 灯去除 99.99% 细菌。

2. 空气清新机

高效HEPA过滤网能捕捉霉菌孢子、尘埃与过敏原。梁培洛推荐选择具备UV杀菌功能的机种，进一步消除空气中细菌与霉菌，适合有鼻敏感或哮喘人士，例如B-mola 家用空气处理器 ，搭载NCCO (氧聚解反应层) 专利技术，更有效杀灭细菌及病毒。

3. 抽气扇

有效促进室内空气循环，将湿气及异味排出室外，减少室内湿气积聚。梁培洛建议抽气扇与除湿机搭配使用，能进一步提升控湿与防霉效果，特别适合安装于浴室或厨房等易受潮空间，他推荐KDK 窗口式抽气扇，防风雨型窗口式抽气扇，特别适合香港多台风和潮湿的气候。

4. 智能湿度计

梁培洛表示，智能温度计虽然不是传统家电，但现代智能湿度计可与手机App连接，随时掌握室内湿度，提醒何时需要开启除湿机或加强通风，预防霉菌滋生于未然。他推荐SwitchBot智能温度湿度计(进阶版)，售价仅 $170，配备高精度和快速的刷新率，能精确读测温度及湿度，随时了解最新的环境变化。

5. 杀菌干衣机

衣物干衣机能快速烘干衣物，防止湿气残留于衣物纤维，减少霉菌滋生的机会。他推荐WHIRLPOOL 8公斤热泵式干衣机 能自动侦测衣物中的水分含量，从而自动调整烘干时间。

延伸阅读：如何有效清洁霉菌？

虽然一般与潮湿和霉菌有关的不适症状有机会属轻微，但善用除湿机、空气清新机等家电产品，维持室内干爽、预防发霉，并定期检查，及早处理霉菌痕迹，对健康和生活品质都百利而无一害。



资料来源：天文台、屈臣氏、丰泽电器