32岁女子排出3米寄生虫 元凶竟是砧板生熟不分 医生教5步清洁保养砧板

砧板上的细菌远比想像中多！内地一名32岁女子早前体内排出长达3米的寄生虫，求医后惊揭元凶竟是家中厨房生熟不分的砧板。到底怎样清洁保养砧板才能避免病从口入？

32岁女子排出3米寄生虫 元凶竟是砧板生熟不分

据内媒《深圳晚报》报道，该名32岁张姓女子早前在家中如厕时，赫然发现自己排出了一条极长的白色条状物。出于好奇，她用筷子将其夹起观察，怀疑是虫并拍下影片，随即赶往龙华区人民医院求诊。接诊的医生形容，这条寄生虫的外观「就像一根长长的长寿面，以至于那段时间，我们科室里不少人看到面条都有点发怵。」经检验后，证实她感染牛带绦虫。

张女士对此结果大惑不解。她向医生表示，自己饮食习惯一向小心，从不吃鱼生、刺身等任何生食，也未曾尝试过「特色生肉菜肴」，到底感染源从何而来？经过医生详细询问，真相终于水落石出。原来，该女子家中的厨房，长年只使用一块砧板。这块砧板，既用来处理生的猪肉、牛肉，又直接用来切蔬菜、水果，甚至制作凉拌菜，期间更从未进行过彻底的消毒。

医生警告，正是这种「生熟不分」的坏习惯，让她感染寄生虫。医生指出，因「生熟不分」导致寄生虫感染的个案时有发生。许多人误以为，只有直接进食生食才会感染，但实际上，家庭厨房的卫生死角、不良的烹饪习惯，同样是寄生虫传播的隐蔽途径。

医生教5步清洁保养砧板 可用2物清洁油污腥味

重症专科医生黄轩曾在个人网页上指，定期更换砧板十分重要，但正确的日常清洁与保养，同样能大大延长其使用寿命，并显著降低细菌滋生的风险。

5步清洁保养砧板：

生熟分开：准备两块或更多的砧板，一块专门处理生肉及生海鲜，另一块专用于熟食、蔬菜和水果。避免交叉污染是防止食源性疾病的关键。 即时清洁：每次使用后立即用清水和清洁剂彻底洗净砧板；若砧板残留油污或腥味，可用柠檬汁或小苏打进行深层清洁。 彻底晾干：清洗后务必将砧板直立放置于通风处，确保两面都能彻底干燥。潮湿的环境是细菌和霉菌滋生的温床。 定期消毒：定期使用稀释漂白水、白醋或专用砧板消毒液进行消毒，但紧记消毒后必须用清水彻底冲洗干净。 定期检查：随时留意砧板状态，一旦发现发霉、开裂或深层刀痕，应毫不犹豫立即更换。

砧板不定期更换 恐成2大恶细菌温床

对于砧板的食安风险，黄轩医生引述一项发表在期刊 《食品保护杂志》(Journal of Food Protection) 的研究指出，即使是表面看来清洁的砧板，仍可能带有相当数量的细菌，尤其当砧板出现刀痕和裂缝时，细菌更容易藏匿和大量繁殖，实际细菌数量远比肉眼所见的恐怖得多。

黄轩医生指，这些肉眼难以察觉的细小刮痕，是细菌和霉菌疯狂繁殖的地方。食物残渣、水分，加上厨房潮湿的环境，简直就是微生物的温床。这些细菌可能包括常见的金黄色葡萄球菌和大肠杆菌，，一旦进入人体，对肠胃功能较弱的儿童和长者而言，随时引发肠胃不适甚至严重感染。

黄轩医生指，无论是甚么材质的砧板，只要使用时间超过两年，其菌落总数都可能飙升到每平方厘米超过3000个菌落形成单位 (cfu/cm²)。其中竹制砧板在使用2年后，菌落数量甚至可以达到惊人的千倍级增长。为了家人的健康著想，特别是抵抗力较弱的孩童和长辈，他建议家中砧板已经使用超过2年，或是表面出现了发霉、开裂或深层刀痕，宜立刻更换。即使砧板看起来完好如初，也强烈建议每2年就换一次新砧板。

延伸阅读：这家电恐比马桶脏15倍 研究揭100%验出粪便细菌！盘点家居10大细菌温床

