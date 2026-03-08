白色衣服泛黄洗不掉？清洁达人教「三宝配方」去除顽固污渍 加入小苏打更除臭？

白色衣服越洗越黄，领口、腋下更惊现「千年黄渍」？有清洁达人分享一个神奇秘技，原来只需3种常见的家居法宝，就能去除白色衣服顽固污渍，其中加入小苏打更有除臭奇效。

专家教三宝配方去除白色衣服顽固污渍 加入小苏打更除臭？

根据《Express》报道，清洁达人Chantel Mila指出，保持衣物完美状态并非易事，尤其是白色衣物，因为随著时间的推移会变得暗淡褪色。她分享，只需要用3个常见的家居用品调制溶液，就能让发黄、暗哑的白色衣物，回复亮白如新：

白色衣服除污除臭方法

首先，将需要处理的白色衣物放入水桶或大型容器中，加入温水，确保完全淹过衣物。接著，倒入四分之一杯的双氧水。双氧水是温和的氧化剂，有助提亮布料并达到消毒效果。 然后，在溶液中加入一杯梳打粉，能有效去除残留衣物上的异味，更能增强后续洗衣剂的清洁功效，帮助提亮暗哑的白色衣物。 最后，若衣物上有油性污渍，可以选择性地加入一茶匙洗洁精。衣物在混合液中浸泡30分钟后，再放入洗衣机，依照平常的洗程清洗即可。若遇到特别顽固的污渍，也可以用小苏打加温水调成糊状，直接涂抹在问题区域作为重点处理。

《LDK》9款洗衣液除臭除污渍大比拼

除了三宝配方，日本杂志《LDK》评测了市面9款洗衣液，根清洁力、除臭力、防臭力和使用感受四项表现进行综合评分。究竟哪些洗衣液既能去除臭味，彻底去除污渍？

洗衣服5大小贴士 应尽量选择这2大洗衣剂

据消委会资料指出，消费者选用洗衣剂及清洗衣服时，可参考以下建议：

每种洗衣剂的标准用量不尽相同，洗衣时应参考包装上的用量说明，并用提供的量匙或杯盖量度用量；

过量的洗衣剂未必会增加洁净效能，还可能会积聚于洗衣机内，或可能产生过量泡沫影响洗衣机运作；

应尽量选择含磷量低或不含磷的洗衣剂；

将洗衣剂的包装循环再用或购买补充装；

洗衣时尽量使用室温水（例如30℃或环境温度）和选择晾干衣物，既减少能源消耗又能节省电费开支，减少碳排放。

延伸阅读：洗衣店胶袋忌放衣柜！专家揭衫裤霉菌2大元凶 防霉必学3招天然除湿＋1收纳原则

